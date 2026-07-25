Merasa Bersalah Menghabiskan Uang untuk Diri Sendiri? Anda Mungkin Memiliki 10 Pola Ini Sejak Masa Kanak-Kanak

seseorang yang merasa bersalah menghabiskan uang untuk diri sendiri./Freepik.
JawaPos.com - Banyak orang dewasa merasa bersalah saat mereka menghabiskan uang untuk diri mereka sendiri, bahkan jika itu untuk hal-hal kecil yang sebenarnya wajar seperti membeli pakaian, makanan enak, atau waktu relaksasi.
Rasa bersalah itu sering datang diam-diam, seolah ada suara batin yang berkata, “Kamu egois,” atau “Uang ini bisa digunakan untuk hal yang lebih penting.”
Tapi dari mana datangnya rasa bersalah ini?
Menurut psikologi, rasa bersalah saat membelanjakan uang untuk diri sendiri bisa berakar dari pola-pola tertentu yang tertanam sejak masa kanak-kanak.
Dilansir dari Geediting, terdapat 10 pola yang mungkin Anda miliki sejak kecil jika saat ini Anda merasa sulit atau bersalah saat memanjakan diri sendiri:
1. Anda Dibesarkan dalam Lingkungan yang Serba Kekurangan
Jika sejak kecil Anda tumbuh dalam keluarga dengan kondisi ekonomi sulit, Anda mungkin terbiasa melihat uang sebagai sesuatu yang langka dan harus dihemat secara ekstrem.
Pemborosan sedikit saja bisa membuat Anda merasa bersalah karena teringat masa-masa sulit.
Pola ini bisa menetap dalam pikiran bawah sadar Anda hingga dewasa.
2. Anda Sering Mendengar Kalimat “Kita Tidak Punya Uang untuk Itu”
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