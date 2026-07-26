7 Weton Ini Dipercaya Memasuki Masa Rezeki Besar, Hajat yang Lama Dinanti Disebut Mulai Terkabul

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton sejak dahulu dipercaya menjadi salah satu pedoman untuk membaca karakter, perjalanan hidup, hingga potensi keberuntungan seseorang.

Meski bukan penentu takdir, banyak masyarakat Jawa yang masih menjadikan primbon sebagai bagian dari warisan budaya yang sarat akan nilai-nilai kehidupan.

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah mengenai weton yang dipercaya memasuki masa rezeki besar.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, terdapat waktu tertentu ketika seseorang diyakini memperoleh energi keberuntungan yang membuat berbagai ikhtiar lebih mudah membuahkan hasil.

Pada masa inilah hajat yang selama ini diperjuangkan dipercaya mulai menemukan jalannya.

Namun, penting dipahami bahwa pembahasan ini merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya.

Rezeki, jodoh, kesehatan, serta terkabulnya doa tetap berada atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu, jadikan ulasan ini sebagai motivasi untuk terus berusaha, berdoa, bersyukur, dan menjaga hubungan baik dengan sesama.

Simak selengkapnya yang telah dirangkum dari kanal YouTube Gibran Primbon Jawa pada Sabtu (25/07)