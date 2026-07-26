4 Weton Lakuning Geni yang Diprediksi Berpotensi Kaya Raya Menurut Primbon Jawa, Tiap Hari hanya Menikmati Indahnya Hidup

JawaPos.com - Dalam khazanah budaya Jawa, Primbon menjadi salah satu warisan leluhur yang hingga kini masih dipercaya oleh sebagian masyarakat sebagai pedoman untuk memahami karakter, peruntungan, hingga potensi rezeki seseorang berdasarkan weton kelahirannya.

Salah satu konsep yang cukup dikenal adalah Lakuning Geni, yang melambangkan sifat seperti api, yakni penuh semangat, berani, dan pantang menyerah.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, seseorang yang berada di bawah naungan Lakuning Geni dipercaya memiliki energi besar untuk menghadapi tantangan hidup.

Mereka dikenal gigih dalam bekerja, berani mengambil keputusan, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Karakter tersebut diyakini menjadi modal penting untuk meraih kesuksesan dan kemakmuran.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa pembahasan mengenai weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa, bukan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dengan semangat kerja keras, ketekunan, dan doa, setiap orang tetap memiliki kesempatan untuk meraih kehidupan yang lebih baik.

Berikut 4 weton Lakuning Geni yang disebut berpotensi menjadi kaya raya menurut Primbon Jawa yang dirangkum dari kanal YouTube Gibran Primbon Jawa pada Sabtu (25/07).

Apa Itu Lakuning Geni dalam Primbon Jawa?

Secara harfiah, Lakuning Geni berarti berjalan seperti api. Api melambangkan energi yang kuat, mampu memberikan penerangan sekaligus memiliki daya untuk mengubah keadaan.