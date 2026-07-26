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Niko Sulpriyono
Minggu, 26 Juli 2026 | 09.28 WIB

7 Weton Ini Disebut Memiliki Magnet Rezeki Terkuat Menurut Primbon Jawa, Peluang Emas Datang dari Berbagai Arah

Ilustrasi Rezeki (Freepik) - Image

Ilustrasi Rezeki (Freepik)

Jawapos.com - Kepercayaan mengenai weton telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Jawa. 

Dalam Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk mengetahui karakter seseorang, tetapi juga dipercaya dapat menggambarkan potensi keberuntungan, perjalanan hidup, hingga peluang datangnya rezeki.

Salah satu pembahasan yang menarik perhatian adalah mengenai tujuh weton yang disebut memiliki magnet rezeki paling kuat. 

Menurut penafsiran Primbon Jawa, pemilik weton-weton tersebut dipercaya lebih mudah bertemu peluang, mendapatkan kepercayaan dari banyak orang, serta memperoleh kesempatan yang dapat meningkatkan kondisi ekonomi.

Meski demikian, perlu dipahami bahwa Primbon Jawa merupakan warisan budaya yang berisi penafsiran turun-temurun. Pembahasan ini tidak dapat dijadikan sebagai kepastian me

ngenai masa depan. Rezeki tetap menjadi ketetapan Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan Primbon dapat dipandang sebagai sumber pengetahuan budaya sekaligus motivasi untuk terus bekerja keras dan berbuat baik.

1. Senin Wage

Senin Wage memiliki jumlah neptu 8 yang berasal dari Senin bernilai 4 dan Wage bernilai 4. 

Menurut Primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai pribadi sederhana, tekun, mudah beradaptasi, dan memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan pekerjaannya.

Karakter pantang menyerah membuat Senin Wage dipercaya mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan hidup. 

Editor: Hanny Suwindari
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