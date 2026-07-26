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Niko Sulpriyono
Minggu, 26 Juli 2026 | 09.18 WIB

5 Weton Ini Disebut Paling Mujur dalam Rezeki, Karier, dan Kehidupan Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Mujur (Freepik) - Image

Ilustrasi Mujur (Freepik)

JawaPos.com - Primbon Jawa telah lama menjadi bagian dari warisan budaya Nusantara yang digunakan untuk membaca watak, karakter, serta potensi perjalanan hidup seseorang berdasarkan hari kelahiran atau weton. 

Meski tidak dapat dijadikan kepastian, banyak masyarakat yang menjadikan primbon sebagai bahan refleksi sekaligus motivasi dalam menjalani kehidupan.

Menurut kepercayaan dalam Primbon Jawa, keberuntungan bukan hanya ditentukan oleh weton semata. 

JawaPos.com - Kesuksesan dalam rezeki, karier, dan kehidupan juga dipengaruhi oleh kerja keras, doa, kemampuan memanfaatkan peluang, serta sikap dalam menghadapi berbagai tantangan hidup.

Karena itu, ramalan weton sebaiknya dipandang sebagai gambaran potensi, bukan sebagai jaminan masa depan. 

Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki peluang besar memperoleh keberuntungan dalam rezeki, karier, dan kehidupan menurut Primbon Jawa? Berikut ulasannya yang dirangkum dari kanal YouTube Gibran Primbon Jawa pada Sabtu (25/07).

1. Senin Pahing

Senin Pahing memiliki jumlah neptu 13 dan dikenal sebagai weton yang mencerminkan pribadi tekun, sabar, serta bertanggung jawab. 

Pemilik weton ini dipercaya tidak mudah menyerah ketika menghadapi berbagai rintangan dalam hidup.

Menurut Primbon Jawa, keberhasilan finansial Senin Pahing diperoleh melalui kerja keras dan kedisiplinan. 

Editor: Hanny Suwindari
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