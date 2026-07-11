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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 11 Juli 2026 | 18.54 WIB

4 Tanggal Lahir yang Diyakini Memiliki Aura Keberuntungan Kuat Menurut Numerologi, Apa Saja?

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang terlahir beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam numerologi, beberapa tanggal lahir dipercaya memiliki energi yang berkaitan dengan keberuntungan, kemudahan meraih peluang, dan potensi kesuksesan. Meski setiap tanggal lahir memiliki kelebihan serta tantangannya masing-masing, ada sejumlah angka yang disebut lebih sering membawa kesempatan positif dalam berbagai aspek kehidupan.

Orang yang lahir pada tanggal-tanggal tertentu juga diyakini memiliki daya tarik alami yang memudahkan mereka menarik peluang, relasi, maupun keberhasilan yang dibutuhkan untuk berkembang.

Mengutip Sloboden Pecat, berikut empat tanggal lahir yang dipercaya memiliki aura keberuntungan paling kuat menurut perspektif numerologi.

1. Tanggal 3

Orang yang lahir pada tanggal 3 setiap bulan dikenal karena kreativitas bawaan.

Mereka secara alami menyebarkan kegembiraan dan kepositifan, menjadikan dirinya pemimpin dalam ekspresi diri dan komunikasi.

Selain itu, mereka sering menginspirasi orang lain dengan peluang, pesona yang memikat, dan bakat untuk hal-hal yang dramatis.

2. Tanggal 8

Lahir pada tanggal 8 merupakan pertanda baik.

Ahli numerologi mengasosiasikan angka ini dengan kesuksesan, otoritas, kekayaan, dan kelimpahan, yang datang melalui disiplin diri dan dorongan ambisius.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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