Rezeki Datang Silih Berganti, Ini 7 Weton yang Dipercaya Paling Beruntung

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton sering menjadi bagian dari pembahasan mengenai karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Sebagian masyarakat masih mempercayai bahwa hari kelahiran tertentu memiliki makna khusus yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan.

Menurut Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang diyakini membawa energi positif dalam urusan rezeki. Mereka dipercaya memiliki jalan kehidupan yang lebih mudah dalam memperoleh peluang dan mencapai kondisi finansial yang stabil.

Kepercayaan tersebut menggambarkan bahwa pemilik weton tertentu dianggap memiliki aura keberuntungan yang membuat rezeki datang melalui berbagai kesempatan. Namun, ramalan weton merupakan bagian dari budaya dan tidak dapat menjadi patokan pasti mengenai masa depan seseorang.

Pada kenyataannya, kondisi ekonomi seseorang tetap dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti usaha, kemampuan, kerja keras, serta keputusan yang diambil dalam menjalani kehidupan.

Dikutip dari akun YouTube Pandawa Cirebon, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki kelancaran rezeki dan kehidupan berkecukupan menurut Primbon Jawa.

1. Sabtu Wage

Pemilik weton Sabtu Wage terkenal sebagai sosok pekerja keras yang tidak pernah mencari perhatian publik dalam menjalankan aktivitasnya.

Mereka memiliki karakter yang solid dan konsisten dalam menyelesaikan setiap tugas tanpa mengharapkan pujian dari lingkungan sekitar.

Ketahanan mental yang dimiliki individu dengan weton ini sangat luar biasa, mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan terus melangkah maju meskipun menghadapi banyak rintangan.