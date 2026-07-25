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Rabbany Wanadriani
Minggu, 26 Juli 2026 | 03.56 WIB

6 Zodiak dengan Rasa Ingin Tahu Tinggi, Hobi Menjelajah Media Sosial

ilustrasi zodiak ahlinya stalking media sosial. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak ahlinya stalking media sosial. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki rasa ingin tahu yang lebih besar dibandingkan zodiak lainnya. Sifat tersebut terkadang membuat mereka gemar memperhatikan aktivitas orang lain, terutama melalui media sosial.

Kebiasaan ini tidak selalu berkaitan dengan obsesi atau niat buruk. Bagi sebagian orang, mengamati unggahan, cerita, atau aktivitas seseorang di media sosial hanyalah bentuk rasa penasaran, kepedulian, atau cara untuk tetap merasa terhubung.

Tanpa disadari, kebiasaan mencari tahu kabar orang lain secara daring bisa menjadi rutinitas. Meski jarang diakui secara terbuka, sebagian orang memang menikmati peran sebagai "detektif media sosial" demi memuaskan rasa ingin tahu mereka.

Perlu diingat, pembahasan mengenai karakter berdasarkan zodiak merupakan bagian dari astrologi yang bersifat hiburan dan tidak dapat dijadikan acuan pasti untuk menilai kepribadian seseorang.

Mengutip English Jagran, berikut enam zodiak yang disebut memiliki kecenderungan paling besar menjadi "stalker" andal di media sosial. Apakah zodiak Anda termasuk dalam daftarnya?

1. Scorpio

Scorpio adalah ahli yang tidak perlu diragukan lagi dalam hal sembunyi-sembunyi daring.

Dikenal karena rasa ingin tahu yang besar dan tertutup, mereka akan menyelidiki feed Anda secara mendalam tanpa pernah menyukai sebuah unggahan.

Mereka suka mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan menyusun detail-detail yang halus.

Scorpio tidak melakukan stalking karena obsesi, tetapi benar-benar ingin memahami Anda lebih baik.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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