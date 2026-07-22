Seseorang yang Hobinya Mencoba Restoran Baru Sering Kali Memiliki 9 Ciri Kepribadian Spesifik Ini



JawaPos.com - Ada ciri kepribadian spesifik yang tersimpan dalam diri seseorang yang hobinya mencoba restoran baru.



Mereka tidak sekadar mengunjungi tempat makan viral saja. Tapi, mereka mencoba restoran baru sebagai salah satu cara favorit menghabiskan sore hari, dengan senang hati berkendara melintasi kota, hingga meyakinkan teman-temannya untuk mencoba restoran tersebut.



Dilansir JawaPos.com dari yourtango pada Rabu (22/7), berikut ini sembilan ciri kepribadian dari seseorang yang hobinya mencoba restoran baru.

Bagi sebagian orang, menjadi perencana adalah sumber kesialan, namun bagi sebagian yang lain justru menjadi sumber kegembiraan.Ini sering kali ditemukan pada orang-orang yang hobinya mencoba restoran-restoran baru dan berkenalan dengan jenis makanan baru.Bertanggung jawab menelusuri ulasan atau menyelidiki restoran baru di media sosial adalah kesenangan untuk mereka.Sementara melakukan riset untuk apa yang akan dilakukan semua orang memberikan mereka kegembiraan yang luar biasa.Mereka berinvestasi dalam pengalaman.Menurut penelitian, seseorang yang menghabiskan uang untuk pengalaman lebih bahagia dari mereka yang menghabiskan uang untuk material.Ini lebih dari sekadar hobi pribadi, tapi investasi untuk kehidupan yang bahagia dan kesehatan mental yang lebih baik.Mereka membangun koneksi sekaligus berinvestasi dalam hobi mereka yang senang mencoba restoran baru.Pencarian terhadap restoran-restoran baru menawarkan mereka ruang untuk berinteraksi sosial, bercakap-cakap, dan membangun komunitas dengan cara yang unik.Mereka yang makan di restoran baru atau memelajari keterampilan baru dengan terlebih dahulu melakukan riset sebenarnya sedang mempraktikkan pemenuhan diri terhadap rasa ingin tahu.Mereka membuat hidup lebih penuh serta menawarkan pengalaman baru kepada diri mereka sendiri sembari tetap menikmati kesenangan makan bersama koneksi, komunitas, atau kenangan.Sudah bisa dipastikan seseorang yang mencoba restoran baru atau mencoba makanan baru memiliki pemikiran yang terbuka.Keterbukaan ini menawarkan peluang untuk melihat perspektif baru di dunia yang menekan orang untuk menjadi sama dan konformis.Kemauan untuk memecah rutinitas dan mencoba hal-hal baru menjadi kekuatan super yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya.Banyak orang menutup diri terhadap pengalaman, kenangan, bahkan peluang baru karena ketidakmampuan dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian.Itu manusiawi dan menjadi mekanisme bertahan hidup alami yang membuat seseorang ingin tetap berpegang pada apa yang diketahui dan dipahaminya saja.Tapi, seseorang yang hobinya mencoba restoran baru tidak demikian.Mereka tidak menjadikan ketidakbiasaan sebagai ketakutan bawaan yang merugikan diri sendiri.Mereka justru mendorong diri ke dalam ketidaknyamanan untuk tumbuh dan berkembang sebagai manusia.Banyak orang yang tidak menindaklanjuti atas rekomendasi film atau restoran baru. Tidak ada yang salah dengan itu!.Tapi, ketahuilah, keterbukaan terhadap hal-hal baru adalah kebajikan yang berharga.Mereka yang hobinya mencoba restoran baru mempercayai rekomendasi yang diberikan orang lain.Mereka percaya kalau orang lain memberikan rekomendasi yang baik atau sekadar membuka jalan menuju sebuah pengalaman baru yang tidak akan didapatkan jika tidak ada orang tersebut.Mereka juga berani mengambil risiko jika kelak mereka tidak menyukai apa yang direkomendasikan.Seseorang yang hobi mencoba restoran baru memandang makanan secara mendalam, lebih dari sekadar bahan bakar.Orang yang seperti itu umumnya memiliki hubungan yang kuat dengan pengalaman bersantap.Mereka menciptakan kenangan seputar hidangan yang dicoba.Mereka berbicara dan berinteraksi dengan para pelayan bahkan owner.Mereka menjadikan seluruh pengalaman itu benar-benar berkesan yang memberikan perasaan senang dan nyaman.Seseorang yang menikmati pergi keluar rumah, seperti mencoba restoran baru, bersosialisasi dengan orang-orang di dalamnya yang belum pernah ditemui dan berbincang seputar makanan yang tidak mungkin terjadi dalam skala yang sama dengan di rumah adalah hal alami yang disukai kaum ekstrovert.***