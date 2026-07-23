Bukan Sekadar Hobi, Menonton Film Sejarah Dikaitkan dengan 7 Ciri Kepribadian Ini

ciri kepribadian orang yang suka menonton film sejarah menurut Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Jenis film yang disukai seseorang sering kali dikaitkan dengan karakter dan cara berpikirnya, termasuk ketertarikan pada film bertema sejarah.
Dalam kajian psikologi, penggemar film sejarah dinilai cenderung memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, pola pikir yang reflektif, serta minat besar untuk memahami peristiwa dan perjalanan peradaban manusia.
Ketertarikan terhadap kisah masa lalu juga dianggap mencerminkan kemampuan menganalisis suatu peristiwa dari berbagai sudut pandang sekaligus menghargai nilai-nilai yang membentuk kehidupan saat ini.
Selain itu, mereka umumnya memiliki kecenderungan untuk mencari makna yang lebih mendalam dari setiap cerita yang disaksikan.
Mengutip laporan yang dimuat geediting.com, terdapat tujuh ciri kepribadian yang kerap dimiliki oleh orang yang gemar menonton film sejarah menurut perspektif psikologi.
1. Pencinta nostalgia
Orang yang menyukai film berlatar masa lalu memiliki kecenderungan kuat terhadap nostalgia.
Mereka menemukan kenyamanan dalam mengenang dan merasakan era yang bahkan tidak pernah mereka alami secara langsung.
Daya tarik ini bukan sekadar apresiasi terhadap sejarah, melainkan koneksi emosional yang mendalam dengan narasi masa lampau.
Film-film periode mampu membangkitkan perasaan hangat dan familiar meskipun latar ceritanya asing bagi penonton modern.
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