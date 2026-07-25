Ramalan Hari Ini: 4 Shio yang Akan Beruntung pada Hari Sabtu 25 Juli 2026

JawaPos.com – Ramalan shio menjadi salah satu rujukan populer untuk melihat gambaran hari ke depan.

Pada hari Sabtu 25 Juli 2026, sejumlah zodiak Tiongkok disebut memasuki fase yang lebih beruntung.

Momentum ini dikaitkan dengan pergantian hari dalam penanggalan Tiongkok yang dianggap membawa energi baru.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (25/7), dijelaskan mengenai empat shio berikut disebut mulai merasakan berbagai hal positif yang selama ini dinantikan.

1. Naga

Shio Naga menghadapi babak baru dalam kariernya menjelang akhir pekan ini. Rencana bisnis yang selama ini dipendam mulai menemukan jalan untuk terwujud.

Hari Sabtu, 25 Juli 2026, menjadi momentum tepat untuk melangkah maju. Ide usaha yang sangat personal akhirnya berani diungkapkan kepada orang terdekat.

Beberapa nama usaha yang lama dipertimbangkan mulai dibagikan secara terbuka. Lingkaran pertemanan yang dipercaya turut memberikan masukan atas pilihan tersebut.