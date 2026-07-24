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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.27 WIB

Pasangan Mulai Berubah? Kenali 6 Tanda Perselingkuhan Emosional yang Perlu Diwaspadai

ilustrasi pasangan yang tidak lagi saling mencintai. (Freepik) - Image

ilustrasi pasangan yang tidak lagi saling mencintai. (Freepik)

JawaPos.com - Tidak semua bentuk perselingkuhan melibatkan hubungan fisik. Dalam sebuah hubungan, perselingkuhan emosional dapat terjadi ketika seseorang membangun kedekatan khusus dengan orang lain hingga melampaui batas komitmen yang telah disepakati bersama pasangan.

Meski berawal dari interaksi sederhana, hubungan tersebut dapat berkembang menjadi ikatan yang membuat pasangan merasa terabaikan, munculnya rahasia, hingga hilangnya rasa percaya.

Jika tidak disadari sejak awal, perselingkuhan emosional juga berpotensi memengaruhi keharmonisan hubungan dalam jangka panjang.

Dikutip dari English Jagran, berikut enam tanda perselingkuhan emosional yang sebaiknya tidak diabaikan.

1. Dia tiba-tiba mulai merahasiakan ponselnya

Tanda peringatan pertama perselingkuhan emosional adalah ketika pasangan menjadi tertutup.

Ini bisa terjadi jika dia tiba-tiba menyembunyikan ponselnya, memasang kata sandi baru, menghapus pesan, dan bahkan memalingkan layar ponselnya dari Anda.

Dalam hubungan yang sehat, salah satu hal yang ada adalah suasana yang nyaman.

Namun, setiap orang berhak atas privasi, jangan pernah menyamakannya dengan kerahasiaan.

2. Dia mencurahkan perasaannya kepada orang lain

Editor: Setyo Adi Nugroho
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