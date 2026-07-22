7 Alasan Mengapa Mendengarkan Musik Dapat Menuntun pada Penyembuhan Emosional Menurut Psikologi

seseorang yang mendengarkan musik dengan seksama / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Musik telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sejak ribuan tahun lalu. Hampir setiap budaya di dunia memiliki bentuk musiknya sendiri yang digunakan untuk merayakan kebahagiaan, menenangkan hati, hingga menemani masa-masa sulit. Menariknya, psikologi modern menemukan bahwa musik bukan sekadar hiburan. Cara kita mendengarkan musik, terutama dengan penuh perhatian atau secara saksama (mindful listening), dapat memberikan dampak yang nyata terhadap kesehatan emosional.

Mendengarkan musik dengan saksama berarti tidak sekadar menjadikannya sebagai suara latar. Sebaliknya, kita benar-benar hadir pada momen tersebut: memperhatikan melodi, ritme, lirik, dinamika, hingga sensasi emosional yang muncul dalam diri. Aktivitas sederhana ini ternyata mampu membantu seseorang mengenali, mengolah, dan melepaskan berbagai emosi yang selama ini terpendam.



Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (22/7), berbagai penelitian dalam bidang psikologi dan neurosains menunjukkan bahwa musik dapat memengaruhi aktivitas otak, sistem saraf, hormon stres, bahkan kemampuan seseorang untuk mengatur emosinya. Itulah sebabnya musik juga dimanfaatkan dalam terapi psikologis melalui pendekatan music therapy.



Lalu, mengapa mendengarkan musik dengan penuh perhatian dapat menjadi jalan menuju penyembuhan emosional? Berikut tujuh alasannya.



1. Membantu Mengenali Emosi yang Sulit Diungkapkan



Tidak semua orang mampu menjelaskan apa yang sedang mereka rasakan. Terkadang seseorang hanya mengetahui bahwa dirinya merasa "tidak baik-baik saja" tanpa mampu menyebutkan apakah itu sedih, kecewa, marah, atau kehilangan.



Musik bekerja sebagai bahasa emosi. Melodi yang lembut, harmoni yang menyentuh, atau lirik yang relevan sering kali membantu seseorang menyadari perasaannya sendiri.



Dalam psikologi, proses mengenali dan memberi nama pada emosi merupakan langkah awal dari regulasi emosi. Ketika seseorang dapat memahami apa yang sebenarnya ia rasakan, ia akan lebih mudah mencari cara yang sehat untuk menghadapinya.



Karena itu, mendengarkan musik dengan penuh perhatian sering menjadi sarana refleksi yang membantu seseorang memahami kondisi batinnya.



2. Menurunkan Tingkat Stres dan Ketegangan



Saat seseorang berada dalam tekanan, tubuh akan meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat memengaruhi suasana hati, kualitas tidur, bahkan kesehatan fisik.



Musik yang menenangkan mampu membantu memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, dan membuat napas menjadi lebih teratur.



Ketika didengarkan dengan saksama, perhatian seseorang berpindah dari sumber stres menuju pengalaman mendengarkan. Hal ini menciptakan efek relaksasi yang mirip dengan latihan mindfulness.



Dalam jangka panjang, kebiasaan ini dapat membantu tubuh dan pikiran kembali ke kondisi yang lebih seimbang.



3. Memberikan Ruang Aman untuk Memproses Kesedihan



Banyak orang berusaha menghindari kesedihan karena takut larut di dalamnya. Namun, psikologi justru menunjukkan bahwa emosi yang ditekan sering kali tidak benar-benar hilang.



Musik dapat menjadi ruang yang aman untuk merasakan kesedihan tanpa merasa dihakimi. Lagu yang menyentuh memungkinkan seseorang menangis, mengenang, atau sekadar duduk bersama emosinya.



Alih-alih memperburuk keadaan, proses ini dapat menjadi bentuk pelepasan emosional (emotional release) yang sehat.



Menangis saat mendengarkan musik bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, hal itu bisa menjadi bagian dari proses pemulihan psikologis.



4. Mengaktifkan Sistem Penghargaan di Otak



Musik yang disukai dapat merangsang pelepasan dopamin, yaitu neurotransmiter yang berkaitan dengan rasa senang, motivasi, dan penghargaan.



Itulah sebabnya seseorang sering merasa lebih bersemangat setelah mendengarkan lagu favoritnya.



Ketika mendengarkan dengan penuh perhatian, pengalaman tersebut menjadi lebih mendalam. Otak tidak hanya menikmati irama, tetapi juga memproses kenangan, makna, dan emosi yang terkandung di dalam musik.



Aktivasi sistem penghargaan ini membantu meningkatkan suasana hati dan memberikan harapan, terutama ketika seseorang sedang menghadapi masa sulit.



5. Membantu Mengubah Perspektif terhadap Pengalaman Hidup



Musik sering kali menceritakan perjuangan, kehilangan, harapan, hingga kebangkitan seseorang.



Ketika pendengar benar-benar menyimak lirik maupun nuansa musiknya, mereka dapat menemukan makna baru terhadap pengalaman pribadi.



Dalam psikologi, kemampuan memberi makna terhadap pengalaman sulit merupakan salah satu faktor penting dalam ketahanan mental (resilience).



Seseorang mungkin menyadari bahwa rasa sakit yang dialaminya bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pertumbuhan.



Musik membantu menghadirkan sudut pandang tersebut tanpa harus menggurui.



6. Meningkatkan Kesadaran Diri (Self-Awareness)



Mendengarkan musik secara mindful mengajarkan seseorang untuk hadir pada saat ini.



Alih-alih memikirkan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, perhatian diarahkan pada suara, irama, napas, dan sensasi yang muncul.



Kebiasaan ini meningkatkan self-awareness atau kesadaran terhadap kondisi diri sendiri.



Orang yang memiliki kesadaran diri yang baik cenderung lebih mampu mengelola emosi, mengambil keputusan secara bijaksana, dan memahami kebutuhan psikologisnya.



Dalam jangka panjang, kesadaran diri menjadi fondasi penting bagi kesehatan mental yang lebih baik.



7. Membantu Membangun Harapan dan Optimisme



Salah satu alasan mengapa musik sering digunakan dalam proses terapi adalah kemampuannya membangkitkan harapan.



Lagu yang memiliki nada ceria, lirik inspiratif, atau melodi yang membangun dapat memberikan dorongan emosional yang kuat.



Psikologi positif menjelaskan bahwa munculnya emosi positif, meskipun dalam intensitas kecil, mampu memperluas cara berpikir seseorang. Mereka menjadi lebih kreatif dalam mencari solusi, lebih optimis menghadapi masalah, dan lebih mudah bangkit setelah mengalami kegagalan.



Ketika didengarkan dengan penuh perhatian, musik tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sumber energi psikologis yang membantu seseorang melangkah maju.



Cara Mendengarkan Musik agar Lebih Berdampak bagi Emosi



Agar manfaat psikologisnya lebih terasa, cobalah beberapa kebiasaan sederhana berikut:



Pilih tempat yang tenang dan minim gangguan.

Gunakan headphone jika diperlukan agar lebih fokus.

Dengarkan tanpa membuka media sosial atau melakukan pekerjaan lain.

Perhatikan setiap instrumen, ritme, dan perubahan nada.

Jika lagu memiliki lirik, renungkan maknanya tanpa terburu-buru.

Setelah lagu selesai, luangkan waktu beberapa menit untuk menyadari emosi yang muncul.



Latihan sederhana ini dapat membuat pengalaman mendengarkan musik menjadi lebih bermakna dibanding sekadar memutarnya sebagai latar belakang aktivitas.



Penutup



Musik memiliki kekuatan yang melampaui sekadar hiburan. Ketika didengarkan dengan saksama, musik dapat menjadi media untuk mengenali emosi, meredakan stres, memproses kesedihan, meningkatkan kesadaran diri, hingga menumbuhkan harapan. Berbagai temuan dalam psikologi menunjukkan bahwa pengalaman mendengarkan musik secara penuh perhatian dapat mendukung proses penyembuhan emosional dengan cara yang alami dan mendalam.





Meski demikian, penting untuk diingat bahwa musik bukanlah pengganti penanganan profesional. Jika seseorang mengalami tekanan emosional yang berat, depresi, kecemasan yang mengganggu aktivitas sehari-hari, atau trauma yang berkepanjangan, berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater tetap merupakan langkah yang tepat. Musik dapat menjadi teman perjalanan menuju pemulihan, tetapi dukungan profesional tetap memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan mental.***