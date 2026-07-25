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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.23 WIB

Rezeki Seolah Datang Sendiri, Ini 5 Zodiak yang Kerap Dikaitkan dengan Kemakmuran

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam dunia astrologi, beberapa zodiak dipercaya memiliki potensi lebih besar untuk meraih kesuksesan di bidang keuangan. Karakter yang dimiliki mereka disebut mampu mendukung datangnya berbagai peluang rezeki dan kemakmuran.

Sejumlah zodiak bahkan diyakini memiliki daya tarik tersendiri terhadap keberuntungan finansial. Mereka dianggap piawai memanfaatkan kesempatan, mengelola penghasilan, serta membangun kekayaan secara bertahap hingga mencapai kondisi ekonomi yang mapan.

Meski begitu, pencapaian finansial tetap tidak hanya ditentukan oleh zodiak semata. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, konsistensi, dan pengelolaan keuangan yang baik tetap menjadi faktor utama dalam meraih kesuksesan.

Mengutip laporan dari English Jagran, terdapat lima zodiak yang sering dikaitkan dengan kemampuan menarik rezeki dan memperoleh kemakmuran. Dalam pandangan astrologi, mereka dinilai memiliki karakter yang mendukung perjalanan menuju kehidupan yang lebih sejahtera. Siapa saja yang masuk dalam daftar tersebut?

1. Leo

Leo memanfaatkan pesona menawan dan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan untuk meraih kesuksesan dalam karier.

Bakat kreatif mereka berkembang menjadi usaha yang menguntungkan dan bakat alami menarik peluang memastikan aliran kekayaan yang konsisten.

Dengan manfaatkan daya tarik bawaan, mereka membiarkan kekayaan finansial berkembang pesat.

2. Sagitarius

Sagitarius, dengan rasa hausnya yang tak terpuaskan akan pengetahuan dan eksplorasi, sering kali menemukan peluang menguntungkan dan kemenangan finansial.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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