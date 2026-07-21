Punya Pesona Istimewa, 7 Weton Ini Disebut Membawa Keberuntungan dan Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton atau perhitungan hari kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Sebagian masyarakat meyakini bahwa weton tertentu memiliki energi dan keistimewaan yang membentuk watak maupun aura pribadi.

Beberapa weton dipercaya memiliki pesona yang berbeda, terutama dalam hal kewibawaan, daya tarik, dan kesan elegan yang terpancar secara alami. Karakter tersebut membuat pemiliknya sering dianggap memiliki kharisma kuat serta mampu menarik perhatian orang di sekitarnya.

Tak hanya terlihat dari penampilan luar, kepribadian dan sikap yang dimiliki juga menjadi bagian dari daya tarik mereka. Dalam kepercayaan tersebut, weton-weton ini disebut cenderung memiliki semangat pantang menyerah, mudah mendapatkan kepercayaan, serta berpeluang meraih kehidupan yang lebih mapan.

Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki aura mewah, berkelas, dan menjadi simbol keberuntungan rezeki menurut Primbon Jawa.

1. Jumat Kliwon Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki aura yang tenang, misterius, namun memikat.

Sosoknya sering dianggap karismatik dan mampu menarik perhatian tanpa banyak bicara.

Kecenderungan spiritual dan daya pikat batin dari weton ini menjadikannya tampak mewah secara alami.

Rezeki pemilik weton ini cenderung lancar, terutama bila menekuni bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan, seni, atau hal-hal berbau spiritual.

Ia juga sering mendapat keberuntungan dari orang-orang sekitarnya.