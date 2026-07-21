Punya Pesona Istimewa, 7 Weton Ini Disebut Membawa Keberuntungan dan Kemakmuran

Ilustrasi Rezeki Besar (Freepik)
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton atau perhitungan hari kelahiran sering dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, serta peruntungan seseorang. Sebagian masyarakat meyakini bahwa weton tertentu memiliki energi dan keistimewaan yang membentuk watak maupun aura pribadi.
Beberapa weton dipercaya memiliki pesona yang berbeda, terutama dalam hal kewibawaan, daya tarik, dan kesan elegan yang terpancar secara alami. Karakter tersebut membuat pemiliknya sering dianggap memiliki kharisma kuat serta mampu menarik perhatian orang di sekitarnya.
Tak hanya terlihat dari penampilan luar, kepribadian dan sikap yang dimiliki juga menjadi bagian dari daya tarik mereka. Dalam kepercayaan tersebut, weton-weton ini disebut cenderung memiliki semangat pantang menyerah, mudah mendapatkan kepercayaan, serta berpeluang meraih kehidupan yang lebih mapan.
Dirangkum dari kanal YouTube NGAOS JAWA, berikut tujuh weton yang dipercaya memiliki aura mewah, berkelas, dan menjadi simbol keberuntungan rezeki menurut Primbon Jawa.
Pemilik weton Jumat Kliwon dikenal memiliki aura yang tenang, misterius, namun memikat.
Sosoknya sering dianggap karismatik dan mampu menarik perhatian tanpa banyak bicara.
Kecenderungan spiritual dan daya pikat batin dari weton ini menjadikannya tampak mewah secara alami.
Rezeki pemilik weton ini cenderung lancar, terutama bila menekuni bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan, seni, atau hal-hal berbau spiritual.
Ia juga sering mendapat keberuntungan dari orang-orang sekitarnya.
Weton ini dikenal cerdas, elegan, dan memiliki pembawaan yang tenang namun berkelas.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026