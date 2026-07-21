Aura Hoki yang Kuat, 8 Weton Ini Dipercaya Mudah Meraih Kemakmuran

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat beberapa weton yang dipercaya memiliki aura keberuntungan yang kuat. Pemilik weton tersebut diyakini lebih mudah memperoleh berbagai peluang baik, mulai dari urusan rezeki, pekerjaan, hingga hubungan dengan orang lain.

Keberuntungan yang dikaitkan dengan weton-weton ini dipercaya tidak hanya berasal dari usaha dan ketekunan, tetapi juga dari karakter serta energi positif yang diyakini telah melekat sejak lahir. Kombinasi tersebut membuat mereka sering dianggap memiliki peluang lebih besar untuk meraih kehidupan yang makmur.

Mengacu pada penjelasan yang disampaikan kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, terdapat delapan weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya memiliki energi keberuntungan tinggi dan potensi memperoleh rezeki yang berlimpah.

1. Senin Pon

Weton ini menandakan pribadi pekerja keras dengan neptu dari hari Senin 4 dan pasaran Pon 7, total 11. Mereka dikenal memiliki daya juang tinggi dan pemikiran logis-pragmatis dalam menyelesaikan tantangan.

Keberuntungan finansial akan mengalir dari berbagai sumber tak terduga, terutama di sektor bisnis dan karir. Sifat ulet mereka menjadi faktor penguat jalur rezeki, yang tidak hanya berupa materi tetapi juga dukungan moral dari lingkungan sekitar.

2. Rabu Pahing

Dengan neptu dari hari Rabu 7 dan pasaran Pahing 9, total 16, pemilik kelahiran ini memiliki kesabaran dan ketekunan luar biasa. Tahun ini membuka pintu keberuntungan lebar, khususnya dalam urusan finansial dan usaha yang telah dirintis.

Dukungan keluarga dan rekan kerja mempercepat kesuksesan mereka. Kemampuan menjaga hubungan baik dan silaturahmi menjadi kunci mendapatkan berkah berlimpah.