Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 20.33 WIB

Juli Jadi Bulan Penuh Hoki, 5 Weton Ini Berpeluang Raih Kemakmuran

Weton banjir duit kaya raya banyak rezeki di bulan Juli kata primbon jawa./Freepik. - Image

Weton banjir duit kaya raya banyak rezeki di bulan Juli kata primbon jawa./Freepik.

JawaPos.com – Ramalan Primbon Jawa kembali menjadi perhatian setelah memprediksi adanya sejumlah weton yang berpeluang menikmati peningkatan rezeki selama bulan Juli.

Lima weton disebut memasuki periode yang dinilai membawa peluang baik dalam urusan keuangan, sehingga kondisi finansial mereka diperkirakan mengalami perubahan ke arah yang lebih positif.

Dalam tradisi Primbon Jawa, waktu kelahiran berdasarkan weton dipercaya memiliki keterkaitan dengan datangnya keberuntungan, termasuk peluang memperoleh rezeki dan kemakmuran.

Karena itu, prediksi mengenai weton yang diperkirakan memasuki masa penuh keberuntungan ini kembali menarik minat banyak orang.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, disebutkan terdapat lima weton yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki melimpah dan peningkatan kondisi finansial selama bulan Juli menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Kliwon

Weton Selasa Kliwon memiliki nilai neptu sebesar 11 yang merupakan kombinasi dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Kliwon bernilai 8.

Angka neptu ini mencerminkan kekuatan spiritual yang mendalam dan perlindungan dari para leluhur yang sangat kuat.

Mereka yang terlahir dalam weton ini dikenal memiliki aura yang memikat dan kepribadian yang sulit ditebak oleh orang lain.

Intuisi mereka terhadap berbagai peluang hidup sangat tajam sehingga mampu menemukan solusi terbaik untuk masalah keuangan yang dihadapi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
3 Shio yang Cita-Citanya Menjadi Kenyataan di Pertengahan Tahun 2026, Mulai Juli Hoki Banyak Datang - Image
Zodiak

3 Shio yang Cita-Citanya Menjadi Kenyataan di Pertengahan Tahun 2026, Mulai Juli Hoki Banyak Datang

Rabu, 22 Juli 2026 | 02.19 WIB

3 Shio yang Keinginan dan Mimpinya Tercapai di Tahun 2026, Bulan Juli Hadirkan Banyak Hoki - Image
Zodiak

3 Shio yang Keinginan dan Mimpinya Tercapai di Tahun 2026, Bulan Juli Hadirkan Banyak Hoki

Selasa, 21 Juli 2026 | 01.18 WIB

Bulan Juli Penuh Harapan, 10 Weton Ini Disebut Berpeluang Meraih Kemakmuran - Image
Zodiak

Bulan Juli Penuh Harapan, 10 Weton Ini Disebut Berpeluang Meraih Kemakmuran

Sabtu, 18 Juli 2026 | 01.41 WIB

Terpopuler

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini - Image
1

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Sarwendah Dikabarkan Hengkang dari Rumah Cilandak, Begini Komentar Pihak Ruben Onsu

4

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Jeritan Puluhan Tenaga Kesehatan PPPK Paruh Waktu di Balai Kota DKI: Gaji Ke-13 Tak Cair

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore