Juli Jadi Bulan Penuh Hoki, 5 Weton Ini Berpeluang Raih Kemakmuran

JawaPos.com – Ramalan Primbon Jawa kembali menjadi perhatian setelah memprediksi adanya sejumlah weton yang berpeluang menikmati peningkatan rezeki selama bulan Juli.

Lima weton disebut memasuki periode yang dinilai membawa peluang baik dalam urusan keuangan, sehingga kondisi finansial mereka diperkirakan mengalami perubahan ke arah yang lebih positif.

Dalam tradisi Primbon Jawa, waktu kelahiran berdasarkan weton dipercaya memiliki keterkaitan dengan datangnya keberuntungan, termasuk peluang memperoleh rezeki dan kemakmuran.

Karena itu, prediksi mengenai weton yang diperkirakan memasuki masa penuh keberuntungan ini kembali menarik minat banyak orang.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, disebutkan terdapat lima weton yang diramalkan berpeluang memperoleh rezeki melimpah dan peningkatan kondisi finansial selama bulan Juli menurut Primbon Jawa.

1. Selasa Kliwon

Weton Selasa Kliwon memiliki nilai neptu sebesar 11 yang merupakan kombinasi dari hari Selasa bernilai 3 dan pasaran Kliwon bernilai 8.

Angka neptu ini mencerminkan kekuatan spiritual yang mendalam dan perlindungan dari para leluhur yang sangat kuat.

Mereka yang terlahir dalam weton ini dikenal memiliki aura yang memikat dan kepribadian yang sulit ditebak oleh orang lain.