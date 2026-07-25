Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aquarius memiliki keterampilan luar biasa yang akan terlihat hari ini. Saat ini, aquarius mungkin dipenuhi optimisme dan kreativitas.

Terlebih lagi, akan mudah bagi aquarius untuk menemukan solusi atas masalah dengan cara yang tidak pernah dibayangkan orang lain. Prioritas dan perenungan seperti itu sangat luar biasa. Kedewasaan dan kebijaksanaan aquarius akan menginspirasi semua orang.

Hari ini, zodiak pisces akan menghadapi masalah kesehatan. Pisces mungkin mengalami masalah pencernaan.

Sangat disarankan agar pisces memantau kadar gula darah untuk menghindari penyakit yang berbahaya. Prioritaskan kesehatanmu saat ini. Mustahil untuk mendapatkan kembali kesehatan setelah hilang.

Selain itu, pisces akan merasa lebih berenergi jika mau mengasah keterampilan dan mencoba memanfaatkannya dalam pekerjaan yang relevan. Hal ini pasti akan meningkatkan kepercayaan diri pisces.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Pendekatan zodiak aquarius membuat pasangan merasa aman dan dicintai, sehingga hanya hal-hal baik yang terjadi. Terkait karir, aquarius akan mengalami kemajuan pada proyek-proyek yang telah lama terhenti.

Sementara itu, lakukan yoga atau berkonsultasilah dengan dokter untuk mengurangi stres dan sakit kepala masih berlanjut. Pada sisi keuangan, aquarius perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi finansial yang dimiliki.