Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini, zodiak aries mungkin memasuki periode perlambatan dalam hidup. Aries mungkin mengalami kecemasan dan frustrasi, karena kemajuan yang lambat di bidang profesional. Tetapi, aries tidak perlu berkecil hati karena periode sulit ini akan mencerminkan seberapa jauh aries telah melangkah.

Melalui hal itu, aries dapat menyusun strategi untuk meraih kesuksesan dan membuat kemajuan di masa depan. Jangan khawatir, karena aries masih berada di jalur yang benar.

Jika lajang, zodiak taurus mungkin akan bertemu seseorang yang istimewa di sebuah pertemuan atau acara sosial. Saat mulai menjalin ikatan dengan seseorang, taurus akan merasakan koneksi. Jangan terlalu buru-buru mengambil keputusan.

Jika sudah berpasangan, taurus mungkin memutuskan untuk membawa hubungan saat ini ke tingkat yang selanjutnya.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Sabtu, 25 Juli 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu menghidupkan kembali gairah dalam hubungan romantis yang telah mulai memudar. Terkait karir, luangkan waktu bernapas dalam-dalam untuk membantu aries fokus dan menyelesaikan masalah.

Sementara itu, mintalah bantuan konseling untuk memeriksa masalah yang menghalangi kesehatan. Terkait keuangan, ambillah beberapa tanggung jawab tambahan untuk meningkatkan prospek keuangan.

Cinta Aries