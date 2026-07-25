Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 25 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ramalan zodiak Leo dan Virgo./(Freepik)
JawaPos.com - Zodiak leo merasakan kepuasan dan kebahagiaan pada hari ini. Hal ini akan memastikan leo bekerja secara efisien dalam semua usaha yang dilakukan. Leo adalah sosok yang ramah dan karismatik dalam situasi sosial, dan sebuah acara atau kegiatan tak terduga akan semakin meningkatkan hal tersebut.
Cobalah memanfaatkan waktu ini untuk bertemu banyak orang dan menikmati waktu yang menyenangkan. Komunikasi yang baik dengan orang lain, akan membantu mengalihkan perhatian leo dari hal-hal negatif dalam hidup.
Zodiak virgo lebih tertarik untuk menyelesaikan sesuatu daripada bersenang-senang saat ini. Virgo dikenal memiliki imajinasi yang hidup. Pada kebanyakan kasus, melayani orang lain lebih bermanfaat daripada mengejar tujuan virgo sendiri.
Menjadi pendengar yang baik, teman sejati, dan seseorang yang dapat dipercaya, akan memudahkan virgo untuk memberikan nasihat terbaik. Kemungkinan, virgo sedang memikirkan untuk memberikan waktu atau sumber daya pada tujuan yang mulia saat ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Sabtu, 25 Juli 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Segala upaya yang telah zodiak leo curahkan ke dalam hubungan saat ini telah meletakkan fondasi yang kokoh. Terkait karir, manfaatkan situasi sulit di tempat kerja sebagai kesempatan untuk berkembang.
Sementara itu, bersikaplah bijak saat tiba-tiba jatuh sakit dan segera periksakan diri ke dokter yang berkualifikasi. Terkait keuangan, mempertimbangkan semua pro dan kontra sebelum mengambil peluang bisnis baru sangat penting.
Cinta Leo
Meskipun belakangan urusan percintaan leo agak menantang, hari ini akan ada beberapa perkembangan positif yang menghampiri. Hambatannya akan mereda dan leo bisa fokus pada hal yang benar-benar penting. Jangan kehilangan kendali diri secara tidak perlu hari ini.
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