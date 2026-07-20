4 Zodiak yang Terlalu Oversharing Saat First Date, Cenderung Mengungkapkan Isi Hati Tanpa Banyak Berpikir

JawaPos.com-First date adalah momen untuk saling mengenal satu sama lain.

Namun, terkadang lebih baik menyisakan suatu tanda tanya agar tidak terlalu oversharing saat first date.

Namun, empat zodiak ini seolah berbeda. Mereka dikenal kurang pandai menyimpan rahasia. Ada banyak faktor yang dapat menjelaskan mengapa mereka bisa bersikap seperti itu.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (20/7) berikut empat zodiak yang cenderung oversharing tanpa berpikir panjang.

Aquarius

Aquarius bukan tipe orang yang mengikuti tren atau aturan tidak tertulis mengenai bagaimana seseorang harus bersikap saat first date. Aquarius juga tidak suka berbohong demi disukai. Mereka memilih menjadi diri sendiri sepenuhnya, tanpa meminta maaf atau berpura-pura menjadi orang lain.

Gemini

Saat kencan, gemini bisa saja membagikan rahasia pribadinya yang paling dalam. Mereka terkadang juga mencaritakan gossip atau rahasia yang pernah mereka dengar dari orang lain. Kejujuran gemini yang tanpa basa-basi mungkin membuat sebagian orang merasa kurang nyaman. Namun, bagi sebagian lain, sikap tersebut justru terasa menarik.

Aries

Aries cukup percaya diri bahwa orang yang tepat akan menerima mereka apa adanya. Oleh karena itu, mereka tidak ingin berpura-pura menjadi orang yang berbeda hanya demi disukai. Aries ingin menunjukkan sifat aslinya. Meskipun terkadang terkesan mengintimidasi, aries termasuk ke dalam salah satu zodiak yang sangat jujur.

Sagittarius