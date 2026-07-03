Merasa Stuck dan Hidup Tidak Berkembang? Cobalah Lakukan 7 Hal Ini yang Mungkin Anda Anggap Sulit dan Menantang Menurut Psikologi

seseorang yang merasa stuck dan tidak berkembang./Magnific/stockking
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa seperti berjalan di tempat? Setiap hari melakukan rutinitas yang sama, tetapi hidup terasa tidak bergerak ke arah yang lebih baik. Target yang dulu begitu jelas kini terlihat kabur, motivasi menghilang, dan bahkan hal-hal sederhana terasa berat untuk dilakukan.
Kondisi seperti ini sering disebut sebagai feeling stuck. Menurut psikologi, merasa stuck bukan berarti Anda malas atau tidak mampu. Justru, kondisi ini sering muncul ketika otak terlalu lama berada di zona nyaman, mengalami kelelahan mental, atau takut menghadapi ketidakpastian.
Kabar baiknya, rasa stuck bukanlah keadaan permanen. Otak manusia memiliki kemampuan untuk berubah dan beradaptasi, yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Dengan memberikan tantangan baru secara bertahap, Anda dapat membangun pola pikir dan kebiasaan yang lebih sehat.
Ironisnya, solusi untuk keluar dari rasa stuck sering kali justru berasal dari hal-hal yang terasa sulit untuk dilakukan.
Dilansir dari Psychology Today pada Senin (20/7), terdapat tujuh langkah yang menurut psikologi mampu membantu Anda kembali berkembang.
1. Hadapi Ketakutan yang Selama Ini Anda Hindari
Manusia secara alami menghindari hal-hal yang menimbulkan rasa takut. Padahal, semakin sering kita menghindarinya, semakin besar rasa takut tersebut berkembang dalam pikiran.
Psikologi menyebut fenomena ini sebagai avoidance behavior atau perilaku menghindar. Dalam jangka pendek, menghindar memang membuat kita merasa aman. Namun dalam jangka panjang, hal itu justru memperkuat keyakinan bahwa kita tidak mampu menghadapi tantangan.
Jika Anda takut berbicara di depan umum, mulailah berbicara di kelompok kecil. Jika Anda takut ditolak, cobalah mengajukan ide atau pendapat meski ada kemungkinan tidak diterima.
Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap bertindak meski rasa takut masih ada.
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