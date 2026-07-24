Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.51 WIB

Keuangan Membaik, Ini 6 Zodiak yang Disebut Akan Dihampiri Keberuntungan

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi kembali menghadirkan prediksi mengenai peruntungan sejumlah zodiak pada Juli 2026.

Dalam ramalan tersebut, beberapa tanda zodiak disebut memiliki peluang untuk menemukan kesempatan baru yang berkaitan dengan keuangan dan pendapatan.

Periode ini diyakini menjadi momen bagi mereka untuk memperbaiki kondisi finansial serta membangun kestabilan ekonomi yang lebih baik.

Dikutip dari AstroTalk, berikut enam zodiak yang menurut astrologi diprediksi berpotensi mendapatkan keberuntungan finansial dan mengalami perubahan positif dalam urusan uang.

1. Aries

Pada pertengahan Juli 2026, Aries mungkin akan menerima peluang finansial baru melalui pekerjaan atau kenalan.

Yang terpenting adalah jangan takut mengambil keputusan cepat.

Karena keputusan tersebut dapat mendatangkan keuntungan saat ini.

2. Scorpio

Scorpio akan merasakan intuisi yang lebih kuat dalam pengambilan keputusan keuangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Akhir Pekan Penuh Kejutan, 7 Zodiak Ini Disebut Akan Dapat Kabar Baik - Image
Zodiak

Akhir Pekan Penuh Kejutan, 7 Zodiak Ini Disebut Akan Dapat Kabar Baik

Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.24 WIB

5 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Perubahan Positif pada Juli 2026, Peluang Baru Mulai Berdatangan - Image
Zodiak

5 Zodiak yang Diprediksi Mengalami Perubahan Positif pada Juli 2026, Peluang Baru Mulai Berdatangan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.22 WIB

4 Zodiak yang Bersiap Memasuki Fase Keuangan Terbaik pada 25 Juli 2026, Rezeki Datang dari Ide Berani - Image
Zodiak

4 Zodiak yang Bersiap Memasuki Fase Keuangan Terbaik pada 25 Juli 2026, Rezeki Datang dari Ide Berani

Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.05 WIB

Terpopuler

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026 - Image
1

Sah! Nathalie Holscher Resmi Dinikahi Aripat, Maskawinnya Berupa Uang Rp 2.272.026

2

Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral

3

Menurut Psikologi, Orang yang Tidak Pernah Mengunggah Foto Dirinya di Media Sosial Kerap Kali Memiliki 8 Sifat Mengejutkan Ini

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Mentan Amran Terbang ke Jatim Pukul 06.00 WIB, Borong Inovasi ITS: Benih Jagung, Traktor Amfibi, hingga Alat Panjat Kelapa

6

Roberto Carlos Ungkap Tiga Pemain Terbaik Sepanjang Masa, Lionel Messi dan Pele Tak Masuk!

7

2 Alasan Vicky Prasetyo Belum Menjenguk Fangfang yang Sudah Melahirkan Buah Hatinya

8

Komentar Pedas Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026 Bikin Heboh, Ini Deretan Frasa Ikoniknya

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Mediasi Ruben Onsu dan Sarwendah Digelar Tertutup, Ini yang Terjadi di Dalam Ruangan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore