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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.24 WIB

Akhir Pekan Penuh Kejutan, 7 Zodiak Ini Disebut Akan Dapat Kabar Baik

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak yang beruntung. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Menurut pandangan astrologi, akhir pekan ini disebut akan menjadi momen penuh perubahan bagi sejumlah zodiak.

Beberapa di antaranya diperkirakan akan menghadapi pengalaman baru, menemukan peluang menarik, atau menerima kabar yang tidak disangka sebelumnya.

Dalam kepercayaan astrologi, setiap zodiak memiliki energi dan perjalanan berbeda yang dapat membawa pesan maupun kesempatan tertentu.

Dikutip dari AstroTalk, berikut tujuh zodiak yang disebut berpeluang mendapatkan kejutan tak terduga di akhir pekan ini. Apakah zodiakmu termasuk?

1. Leo

Leo mungkin merasakan lonjakan motivasi dan keinginan kuat untuk bertindak.

Ini adalah waktu yang menguntungkan untuk perkenalan baru, negosiasi, dan proyek kreatif.

Yang terpenting adalah jangan biarkan emosi memengaruhi keputusan.

2. Taurus

Taurus sebaiknya fokus pada kenyamanan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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