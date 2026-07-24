Akhir Pekan Penuh Kejutan, 7 Zodiak Ini Disebut Akan Dapat Kabar Baik

JawaPos.com - Menurut pandangan astrologi, akhir pekan ini disebut akan menjadi momen penuh perubahan bagi sejumlah zodiak.

Beberapa di antaranya diperkirakan akan menghadapi pengalaman baru, menemukan peluang menarik, atau menerima kabar yang tidak disangka sebelumnya.

Dalam kepercayaan astrologi, setiap zodiak memiliki energi dan perjalanan berbeda yang dapat membawa pesan maupun kesempatan tertentu.

Dikutip dari AstroTalk, berikut tujuh zodiak yang disebut berpeluang mendapatkan kejutan tak terduga di akhir pekan ini. Apakah zodiakmu termasuk?

1. Leo

Leo mungkin merasakan lonjakan motivasi dan keinginan kuat untuk bertindak.

Ini adalah waktu yang menguntungkan untuk perkenalan baru, negosiasi, dan proyek kreatif.

Yang terpenting adalah jangan biarkan emosi memengaruhi keputusan.

2. Taurus