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Muhammad Rais Raya
Sabtu, 25 Juli 2026 | 04.21 WIB

3 Shio yang Bisnisnya Berkembang Pesat dan Raih Banyak Cuan di Tahun 2026, Langsung Jadi Kaya Padahal Baru Gagal

Shio yang diramalkan bisnisnya berkembang pesat dan raih banyak cuan di tahun 2026 hingga bisa menjadi kaya padahal baru saja gagal. (dok: magnific) - Image

Shio yang diramalkan bisnisnya berkembang pesat dan raih banyak cuan di tahun 2026 hingga bisa menjadi kaya padahal baru saja gagal. (dok: magnific)

JawaPos.com - Dalam penerawangan astrolog, di tahun 2026 dikatakanakan ada sejumlah pihak yang berhasil bangkit dari kegagalan.

Malahan orang-orang ini tidak hanya sekadar berdiri kembali melainkan juga dapat melompat lebih tinggi dari sebelumnya.

Pada tahun kuda api ini, segelintir orang diprediksi dapat meraih kesuksesan sekalipun dimulai dari kegagalan yang begitu pahit.

Melansir dari kanal YouTube Shio Daily, berikut shio yang diramalkan bisnisnya berkembang pesat dan raih banyak cuan di tahun 2026 hingga bisa menjadi kaya padahal baru saja gagal.

1. Shio Kerbau 

Dalam ramalan astrolog, mereka yang bershio kerbau dikatakan akan meraih sukses di tahun kuda api ini.

Meski baru saja mengalami kerugian, akan tetapi mereka dimungkinkan bisa kembali eksis dengan usahanya.

Malahan setelah mengalami kerugian, jalan menuju keberhasilan dalam berbisnis itu diprediksi makin terbuka lebar.

Selain karena hoki yang berpihak, kebijaksanaan karena telah memperoleh pengalaman dari kegagalan sebelumnyalah yang membuat usaha dapat tumbuh lebih baik.

2. Shio Naga 

Editor: Hanny Suwindari
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