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Ryandi Zahdomo
Sabtu, 25 Juli 2026 | 13.21 WIB

Banjir Cuan Akhir Juli: Shio Kelinci, Naga dan Ular Siap Petik Kekayaan Mulai 27 Juli 2026

Ilustrasi shio yang akan panen cuan. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan panen cuan. (Magnific)

JawaPos.com - Siklus astrologi Tionghoa sepanjang pekan, mulai dari Senin, 27 Juli hingga Minggu, 2 Agustus 2026, membawa angin segar bagi kondisi finansial sejumlah tanda zodiak. Momentum keberuntungan puncak diprediksi bakal terjadi di pertengahan minggu berkat perpaduan energi alami yang sangat harmonis.

Pekan ini dibuka dengan kehadiran Hari Sukses Kelinci Air pada Selasa yang menjadi waktu paling menguntungkan untuk memulai ekspansi bisnis atau karier. Ditambah lagi, keberadaan Hari Terbuka Ular Kayu pada Kamis, 30 Juli 2026, memicu terbukanya peluang kerja sama baru yang siap mendatangkan aliran rezeki berlipat ganda.

Dikutip dari Your Tango, berikut 3 shio yang diprediksi paling beruntung dan berpotensi mencetak kekayaan besar:

1. Shio Kelinci: Hemat Anggaran dan Kolaborasi Menguntungkan

Masa depan Shio Kelinci tampak kian cerah mulai awal pekan ini. Sejak Senin, Anda berhasil menyingkirkan berbagai hambatan yang selama ini merintangi jalan menuju kesuksesan finansial.

Memasuki hari Selasa, peluang kolaborasi menguntungkan bakal terbuka lebar. Langkah menyatukan visi dengan pasangan atau rekan tepercaya tak hanya memangkas pengeluaran rutin harian, tetapi juga menyisakan modal dingin untuk diinvestasikan ke sektor yang jauh lebih produktif.

2. Shio Naga: Kejujuran Kerja Dilirik Atasan, Rezeki Nomplok Menanti

Keberhasilan Shio Naga dalam meraih simpati pimpinan atau pengambil keputusan di tempat kerja terjadi secara alami pekan ini. Integritas serta kedisiplinan Anda yang konsisten tanpa jalan pintas rupanya diam-diam diamati oleh sosok berpengaruh.

Puncaknya pada Rabu, 29 Juli 2026, niat tulus dan kerja keras Anda berbuah manis. Atasan yang terkesan dengan kinerja Anda diprediksi bakal memberikan insentif khusus atau penawaran kenaikan gaji yang siap mengubah arah finansial Anda.

3. Shio Ular: Dari Hobi Jadi Ladang Cuan Bisnis Sampingan

Keahlian Shio Ular dalam mengelola acara atau proyek kelompok sejak awal pekan berhasil menarik perhatian banyak pihak berkat eksekusinya yang sangat profesional.

Reputasi positif tersebut mencapai puncaknya pada Kamis, 30 Juli 2026. Pujian dari orang-orang sekitar mendadak membuka mata Anda bahwa bakat unik yang Anda miliki bisa diuangkan. Tanpa perlu bersusah payah, tawaran bisnis sampingan (side hustle) berprospek cerah siap menghampiri Anda.

Editor: Sabik Aji Taufan
Sumber: YourTango
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