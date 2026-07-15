Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Kamis, 16 Juli 2026 | 02.13 WIB

5 Tips Investasi Bijak, Pakar Keuangan Bilang Jangan Tergiur Cuan Cepat Sebelum Pahami Ini

Ilustrasi investasi bijak. (Bookdown) - Image

Ilustrasi investasi bijak. (Bookdown)

JawaPos.com - Investasi kini semakin mudah diakses masyarakat berkat perkembangan teknologi. Namun, kemudahan tersebut juga membuat calon investor harus lebih berhati-hati dalam memilih instrumen investasi agar tidak sekadar tergiur janji keuntungan tinggi.

Perencana keuangan bersertifikat Lolita Setyawati mengingatkan, tren investasi saat ini mulai bergeser. Jika sebelumnya banyak orang hanya mengejar keuntungan dalam waktu singkat, kini semakin banyak investor yang mempertimbangkan profil risiko, tujuan keuangan, hingga transparansi pengelolaan dana sebelum investasi.

Menurut dia, keputusan investasi yang baik bukan ditentukan besarnya potensi keuntungan semata, melainkan kesesuaian produk dengan kondisi keuangan dan tujuan finansial masing-masing.

"Ketika mau memulai berinvestasi, yang paling penting sebenarnya kenali diri sendiri dulu. Tujuan investasinya untuk apa, seberapa besar toleransi terhadap risiko, dan apa yang akan dilakukan jika hasilnya tidak sesuai harapan," kata Lolita di Jakarta.

Di tengah beragam pilihan instrumen investasi, masyarakat juga mulai memperhatikan ke mana dana mereka disalurkan. Selain mengejar imbal hasil, sebagian investor ingin mengetahui apakah modal yang mereka tanamkan turut mendukung sektor produktif yang memberi dampak nyata bagi perekonomian.

Lima hal yang disarankan pakar keuangan agar investasi tetap aman dan sesuai tujuan

1. Pastikan kondisi keuangan sudah sehat

Investasi sebaiknya dilakukan setelah kebutuhan finansial dasar terpenuhi. Arus kas harus sehat, utang tetap terkendali, dan dana darurat telah disiapkan.

"Anggaran darurat tetap perlu diprioritaskan. Idealnya anggaran tersebut mencapai enam kali pengeluaran bulanan. Namun, jika belum memungkinkan, setidaknya mulai dari dua hingga tiga kali pengeluaran bulanan," ujar Lolita.

Dia juga mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan dana darurat maupun uang hasil pinjaman untuk berinvestasi. Dana investasi sebaiknya berasal dari "uang dingin" yang tidak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Kemenko Perekonomian Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Stabil, Layak Jadi Tujuan Investasi - Image
Ekonomi

Kemenko Perekonomian Yakin Fundamental Ekonomi Indonesia Stabil, Layak Jadi Tujuan Investasi

Selasa, 14 Juli 2026 | 19.33 WIB

RUU PFII: Peluang Investasi Asing vs Kekhawatiran Tata Kelola dan Kedaulatan - Image
Ekonomi

RUU PFII: Peluang Investasi Asing vs Kekhawatiran Tata Kelola dan Kedaulatan

Selasa, 14 Juli 2026 | 02.59 WIB

Investasi ORI030 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback hingga Rp15 Juta - Image
Ekonomi

Investasi ORI030 Lewat wondr by BNI Bisa Dapat Cashback hingga Rp15 Juta

Senin, 13 Juli 2026 | 18.00 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore