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Tazkia Royyan Hikmatiar
Jumat, 24 Juli 2026 | 16.47 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius 24 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (freepik)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan membawa banyak energi positif bagi Aquarius. 

Semangat yang tinggi dan tekad untuk meraih kesuksesan akan mendorong Anda menyelesaikan berbagai target dengan penuh percaya diri.

Selain itu, sejumlah peluang baik mulai bermunculan di berbagai aspek kehidupan Anda.

Keinginan yang telah lama Aquarius nantikan pun berpotensi mulai terwujud jika dimanfaatkan dengan langkah yang tepat.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Aquarius, Jumat (24/7), dikutip dari Astroved.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Secara umum, hari ini menjanjikan pengalaman yang menyenangkan. Anda dipenuhi semangat, optimisme, dan motivasi untuk mencapai prestasi terbaik. Keinginan yang telah lama dipendam berpeluang menjadi kenyataan.

Cinta Aquarius

Hubungan asmara berjalan harmonis berkat komunikasi yang semakin matang dengan pasangan.

Anda dan pasangan mampu saling memahami serta berdiskusi secara terbuka mengenai rencana maupun perkembangan keluarga.

Bagi Aquarius yang masih lajang, sikap terbuka dan dewasa akan membantu Anda membangun hubungan yang lebih bermakna dengan seseorang.

Karir Aquarius

Karir menunjukkan prospek yang sangat baik. Peluang baru berpotensi hadir dan memberikan semangat tambahan untuk terus berkembang di dunia kerja.

Editor: Bayu Putra
Sumber: Astroved.com
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