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Shania Vivi Armylia Putri
Jumat, 24 Juli 2026 | 01.22 WIB

4 Zodiak yang Sedang Burnout, Belakangan Tidak Produktif karena Energi Terkuras Habis

Ilustrasi seseorang yang burnout. (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang burnout. (Magnific)

JawaPos.Com - Empat zodiak berikut ini sedang merasa pesimis soal kinerja mereka belakangan.

Berbagai tekanan dan kelelahan membuat mereka merasa produktivitasnya menurun, sehingga mulai meragukan diri sendiri.

Padahal, mereka telah berusaha maksimal. Hanya saja, kondisi tubuh mereka sedang membutuhkan istirahat.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (23/07) berikut empat zodiak yang sedang burnout sehingga berpengaruh pada produktivitas mereka belakangan ini. 

Aries lebih mengingat bahwa menjalani sesuatu dengan lebih santai bukanlah hal yang buruk. Bagaimanapun juga jika energi anda sudah terkuras habis,anda tidak akan bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Jangan sampai anda mengorbankan diri sendiri demi mencapai  masa depan yang lebih baik.

Anda selalu sibuk ke sana kemari, berusaha membantu siapapun yang membutuhkan. Hal itu tidak membuat anda menjadi teman yang buruk. Jika ingin kembali produktif, anda harus jujur bahwa cancer tidak mungkin bisa membantu semua orang sekaligus.

Anda mulai mempertanyakan apakah semua usaha anda benar-benar ada gunanya. Bukan berarti anda menyerah sepenuhnya. Hanya saja, anda akan memberikan usaha yang semakin sedikit karena merasa hasilnya akan tetap saja, sekeras apapun anda berjuang. Tidak masalah, jika anda ingin beristirahat atau mengurangi beban pekerjaan. 

Meskipun virgo sangat peduli dengan pekerjaannya, akhir-akhir ini anda kesulitan mempertahankan fokus lebih dari beberapa menit sebelum perhatian anda kembali teralihkan ke hal lain. Tidak apa-apa jika kemampuan terbaik anda hari ini berbeda dengan kemampuan terbaik anda minggu lalu. Percayalah anda sudah melakukannya jauh lebih baik daripada yang anda sadari selama ini.

Editor: Novia Tri Astuti
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