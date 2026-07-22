Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 22 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Hari ini tepat bagi untuk bersantai bersama orang-orang yang penting dalam hidup zodiak aquarius. Luangkan sebagian waktumu untuk keluarga dengan berpartisipasilah dalam berbagai kegiatan. Hari ini adalah hari untuk perayaan, memulai awal yang baru, dan mempererat hubungan dengan keluarga.

Namun, hal ini sama sekali bukan alasan untuk menghindari tanggung jawab di tempat kerja. Pertahankan urutan yang telah ditetapkan, dan lakukan segala upaya untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

Hari ini akan menjadi hari yang fantastis bagi zodiak pisces. Pisces dan keluarga sebaiknya pergi berlibur dan menikmati cuaca yang baik selagi masih bisa.

Sementara itu, ada alasan untuk percaya bahwa pisces mungkin akan segera menemukan jawaban atas masalah kesehatan yang selama ini membuat cemas. Pisces perlu memanfaatkan sepenuhnya kemungkinan ini selagi masih ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 22 Juli 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius sebaiknya tidak membahayakan hubungan saat ini dengan pertengkaran yang tidak perlu. Terkait karir, lakukan yang terbaik saat aquarius dipercayakan dengan tanggung jawab penting di tempat kerja.

Sementara itu, kesehatan dan energi yang melimpah memungkinkan aquarius untuk mengatasi jadwal yang padat dengan mudah. Pada sisi keuangan, aquarius perlu melakukan upaya serius untuk mencapai ambisi finansial yang dimiliki.

Cinta Aquarius