Persis Solo Datangkan Terens Puhiri, Eks PSS Sleman Optimistis Bawa Laskar Sambernyawa Promosi ke Super League

JawaPos.com - Persis Solo resmi menambah amunisi baru untuk menghadapi kompetisi musim 2026/27. Tim berjuluk Laskar Sambernyawa itu mengumumkan perekrutan pemain sayap kanan Terens Puhiri sebagai bagian dari upaya memperkuat lini serang demi mewujudkan target kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

Terens Puhiri datang dengan pengalaman panjang di kompetisi nasional. Sebelum menerima pinangan Persis, pemain berusia 29 tahun tersebut membela PSS Sleman dan turut membawa Super Elang Jawa promosi ke kompetisi kasta tertinggi, super league, musim 2026/27.

Sebelumnya, dia juga menjadi bagian dari Borneo FC Samarinda yang berhasil meraih gelar Reguler Series Champions BRI Liga 1 2024/25. Bergabung dengan Persis menjadi tantangan baru dalam perjalanan karir Terens.

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Dia mengaku senang mendapat kepercayaan dari manajemen dan tidak membutuhkan waktu lama untuk menerima tawaran dari klub asal Solo tersebut. Menurut dia, Persis memiliki ambisi yang sejalan dengan target pribadinya, yakni membawa tim kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Indonesia.

"Senang sekali dan segera ingin memulai sesuatu yang baru juga bersama Persis. Pasti untuk target di musim 2026/27 bersama Persis, ingin promosi lagi ke kasta tertinggi. Itu yang paling penting," ujar Terens, Senin (20/7).

Mantan pemain Borneo FC itu menilai seluruh pemain harus memiliki tekad yang sama sejak awal musim. Dia percaya target promosi hanya bisa diwujudkan apabila seluruh anggota tim bekerja keras dan menjaga kekompakan sepanjang kompetisi.

"Saya pikir kita sama-sama pasti punya keinginan, punya satu tujuan pastinya untuk kembalikan Persis ke level tertinggi lagi," tambah dia.

Selain berbicara mengenai target tim, Terens juga menyampaikan harapannya kepada para pendukung Persis Solo. Dia meminta suporter terus memberikan dukungan di setiap pertandingan, baik kandang maupun tandang.