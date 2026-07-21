PSIM Resmi Rekrut Ahmad Agung Setiabudi, Mantan Bek Timnas Indonesia Siap Perkuat Lini Belakang Laskar Mataram

JawaPos.com - PSIM kembali menambah amunisi untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/27. Kali ini, Laskar Mataram resmi memperkenalkan Ahmad Agung Setiabudi sebagai rekrutan lokal terbaru untuk memperkuat sektor pertahanan.

Pemain asal Demak yang lahir pada 9 Maret 1996 itu didatangkan setelah manajemen melakukan evaluasi terhadap performa tim sepanjang musim lalu. Kehadirannya diharapkan mampu meningkatkan kualitas lini belakang yang menjadi salah satu fokus pembenahan PSIM.

Manajer Tim PSIM Jogja Iksan Mahar mengatakan, Ahmad Agung dipilih karena memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan tim. Selain berpengalaman, pemain berusia 30 tahun itu juga dikenal mampu bermain di lebih dari satu posisi.

"Kami mendatangkan Ahmad Agung karena kualitasnya sesuai dengan kebutuhan taktis tim saat ini. Kedatangan Ahmad ini diproyeksikan untuk memperkuat area-area yang perlu dibenahi, khususnya di lini belakang yang sempat menjadi catatan kami pada putaran kedua kompetisi kemarin," ujar Iksan.

Menurut dia, pengalaman Ahmad Agung membela sejumlah klub besar seperti PSIS Semarang, Bali United, dan Persik Kediri menjadi nilai tambah yang penting bagi skuad asuhan PSIM musim ini.

Tak hanya berperan sebagai bek tengah, Ahmad juga bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan. Fleksibilitas tersebut dinilai akan memberikan lebih banyak pilihan strategi bagi tim pelatih.

"Ahmad merupakan pemain yang punya versatility. Fleksibilitasnya bermain di beberapa posisi akan memberikan banyak opsi strategi bagi tim pelatih. Kami percaya kualitas dan pengalamannya bisa membantu tim menghadapi kompetisi yang musim ini dipastikan lebih panjang dengan jadwal yang padat," lanjut Iksan.

Di sisi lain, Ahmad Agung mengungkapkan bahwa komunikasi dengan PSIM sebenarnya sudah terjalin sejak musim lalu. Namun, kesempatan bergabung baru terwujud menjelang bergulirnya super league musim 2026/27.