Eks PSIS Semarang Muhammad Alwi Fadilah Resmi Berseragam PSIM, Siap Bawa Laskar Mataram Bersaing di Super League

JawaPos.com - PSIM Jogja kembali menambah kekuatan untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027. Laskar Mataram resmi memperkenalkan bek muda Muhammad Alwi Fadilah sebagai rekrutan anyar eks PSIS yang diproyeksikan memperkokoh lini pertahanan tim.

Kehadiran pemain kelahiran Bekasi, 10 Mei 2004, itu menjadi bagian dari langkah PSIM dalam membangun skuad yang lebih kompetitif di super league. Manajemen melihat Alwi Fadilah sebagai pemain muda aks PSIS yang memiliki potensi besar sekaligus mampu berkembang bersama tim.

Manajer PSIM Jogja Iksan Mahar mengatakan, keputusan merekrut Alwi Fadilah didasarkan pada kualitas serta prospek yang dimiliki sang pemain. "Kami melihat Alwi Fadilah sebagai pemain yang memiliki potensi untuk memperkuat komposisi lini belakang di super league musim ini," ujar Iksan.

Tak hanya berposisi sebagai bek, Alwi juga dikenal memiliki fleksibilitas bermain di beberapa posisi. Kemampuan tersebut dinilai menjadi nilai tambah yang bisa memberikan banyak pilihan bagi tim pelatih saat menyusun strategi sepanjang musim.

"Alwi ini pemain muda potensial yang juga punya fleksibilitas main di beberapa posisi. Tentu ini akan menjadi keuntungan bagi tim," lanjut Iksan Mahar.

Sebelum bergabung dengan PSIM, Alwi sempat menimba ilmu di Persija Jakarta junior, Imran Soccer Academy, serta Semen Padang U-16. Dia juga pernah memperkuat FC Bekasi City dan PSIS Semarang. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal penting untuk menghadapi tantangan bersama Laskar Mataram.

Manajemen PSIM pun berkomitmen memberikan kesempatan kepada Alwi untuk terus berkembang, baik dari sisi teknik, fisik, maupun mental bertanding. "Kami berharap Alwi bisa mengembangkan potensinya secara maksimal bersama PSIM dan bisa memberi kontribusi yang berarti bagi tim," kata Iksan.

Bagi Alwi, bergabung dengan PSIM menjadi langkah baru dalam perjalanan karirnya. Dia mengungkapkan bahwa proses kepindahannya berlangsung setelah kontraknya bersama klub sebelumnya berakhir.