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Rabbany Wanadriani
Minggu, 19 Juli 2026 | 05.16 WIB

Rezeki Mengalir Deras, Ini 4 Shio yang Dipercaya Punya Potensi Kaya Raya

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya memiliki karakter dan potensi keberuntungan yang berbeda, termasuk dalam hal keuangan. Beberapa di antaranya disebut memiliki bakat alami dalam mengelola peluang, membangun kesuksesan, hingga menarik rezeki.

Kombinasi kerja keras, kecerdikan, ambisi, dan faktor keberuntungan diyakini membuat pemilik shio tertentu lebih mudah mencapai kemapanan finansial. Bahkan, mereka kerap dikaitkan dengan peluang untuk membangun kekayaan yang dapat dinikmati hingga generasi berikutnya.

Mengutip Horoscope, berikut empat shio yang dipercaya memiliki potensi besar untuk meraih kekayaan melimpah. Apakah shio Anda termasuk?

1. Ular

Shio Ular sangat mementingkan keuangan dan berusaha keras untuk menghasilkan uang sehingga memiliki berbagai macam sumber kekayaan.

Secara umum, mereka dapat bekerja dengan cukup baik, memiliki keberuntungan dalam hal kekayaan, dan tidak pernah kekurangan.

Mereka dapat memperoleh kekayaan sepanjang hidup dan mendapatkan banyak rezeki nomplok hingga tujuh turunan.

2. Monyet

Shio Monyet biasanya memiliki banyak cara untuk menjadi kaya. Dalam bisnis, mereka akan fokus pada hal-hal penting.

Kemudian mereka selalu selangkah lebih maju dan memanfaatkan peluang untuk mendapatkan uang dengan mudah.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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