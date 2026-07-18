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Muhammad Rais Raya
Minggu, 19 Juli 2026 | 00.21 WIB

3 Weton yang Hidupnya akan Beranjak Kaya Raya di Tahun 2026, Jalan Rezeki Terbuka Lebar

Weton yang diramalkan hidupnya akan beranjak kaya raya di tahun 2026 saat jalan rezeki terbuka lebar. (dok: pexels) - Image

Weton yang diramalkan hidupnya akan beranjak kaya raya di tahun 2026 saat jalan rezeki terbuka lebar. (dok: pexels)

JawaPos.com - Dalam hidup ini ada segelintir orang yang hidupnya terkadang kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian yang lain.

Meski begitu, orang-orang yang disepelekan ini justru sering kali bisa menunjukkan atau membuktikan diri dengan cara yang begitu terhormat.

Beberapa di antaranya dikatakan bisa membuat hidupnya beranjak naik menjadi makin sejahtera dan terpandang.

Melansir dari kanal YouTube Tv KDM, berikut weton yang diramalkan hidupnya akan beranjak kaya raya di tahun 2026 saat jalan rezeki terbuka lebar.

1. Weton Selasa Pon 

Dalam kepercayaan primbon, mereka yang lahir dengan weton Selasa Pon sering kali diberkahi kecerdasan yang baik.

Sayangnya terkadang nasib hidup tidak begitu memihak hingga tidak jarang harus menjalani keadaan yang sulit hingga disepelekan.

Namun, di tahun 2026 ini dikatakan mereka punya momentum yang baik untuk mengubah jalan hidupnya.

Jalan rezeki mereka diprediksi akan terbuka sehingga dengan kecerdasan yang dipunya, pundi-pundi rupiah akan segera mendatangi hidup mereka.

2. Weton Sabtu Pon 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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