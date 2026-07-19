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Vindi Rayinda Ayudya
Senin, 20 Juli 2026 | 01.40 WIB

5 Shio Ditakdirkan untuk Kaya Raya di Tahun 2026, Menurut Ramalan Astrologi Timur

ilustrasi shio (freepik)

JawaPos.com - Ramalan astrologi Timur menyebut lima shio diprediksi memiliki peluang besar meraih kekayaan dan kemakmuran sepanjang tahun 2026. 

Tahun 2026 diprediksi menjadi periode yang penuh peluang bagi sebagian orang menurut astrologi Timur. 

Pergerakan energi tahunan dipercaya membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari karier, bisnis, investasi, hingga kondisi keuangan. 

Bagi beberapa shio, tahun ini dianggap sebagai momentum emas untuk memetik hasil dari kerja keras yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam astrologi Tiongkok, kekayaan tidak hanya diukur dari bertambahnya aset atau penghasilan. 

Kemakmuran juga berkaitan dengan terbukanya peluang usaha, stabilitas ekonomi, berkembangnya karier, serta kemampuan mengelola rezeki dengan bijaksana. 

Karena itu, shio yang diprediksi beruntung bukan berarti akan memperoleh kekayaan secara instan, melainkan memiliki peluang lebih besar untuk membangun fondasi finansial yang kuat.

Meski tidak bersifat mutlak, banyak orang memanfaatkan prediksi astrologi sebagai pengingat agar lebih siap menyambut peluang dan mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan.

Dirangkum dari laman Your Tango, inilah ulasan prediksi astrologi Timur mengenai shio-shio dengan peluang terbaik dalam hal kekayaan dan kesuksesan sepanjang tahun 2026. Berikut ulasan lengkapnya.

1. Shio Naga

Shio Naga diprediksi menjadi salah satu shio yang memiliki peluang terbesar untuk membangun kekayaan pada tahun 2026. Dalam astrologi Timur, Naga identik dengan kekuatan, ambisi, dan kepemimpinan. Ketiga kualitas tersebut diperkirakan semakin menonjol sepanjang tahun sehingga membuka berbagai kesempatan yang mampu meningkatkan kondisi finansial.

Dalam dunia kerja, Naga berpotensi memperoleh promosi jabatan, tanggung jawab baru, atau proyek strategis yang memberikan penghasilan lebih tinggi. Kemampuan memimpin dan mengambil keputusan dengan cepat membuat mereka lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari lingkungan profesional. Bagi pelaku usaha, ekspansi bisnis maupun kerja sama dengan mitra baru diprediksi membawa hasil yang menjanjikan.

Di bidang keuangan, berbagai sumber pendapatan mulai menunjukkan perkembangan positif. Selain penghasilan utama, keuntungan juga dapat datang melalui investasi, bisnis sampingan, maupun peluang baru yang muncul secara tidak terduga. Astrologi tetap mengingatkan agar Naga menghindari keputusan yang terlalu spekulatif dan lebih fokus membangun kekayaan secara bertahap.

Dalam kehidupan pribadi, dukungan dari keluarga dan orang-orang terdekat membantu Naga tetap fokus mengejar target. Keseimbangan antara kehidupan profesional dan pribadi menjadi salah satu faktor yang membuat perjalanan menuju kemakmuran terasa lebih stabil. Itulah sebabnya Shio Naga diprediksi menjadi salah satu simbol kesuksesan finansial sepanjang 2026.

Editor: Novia Tri Astuti
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