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Ryandi Zahdomo
Selasa, 14 Juli 2026 | 18.38 WIB

Efek Super New Moon Pekan Ini: 3 Zodiak Ini Siap Cetak Kekayaan Abadi

Ilustrasi zodiak yang akan kaya raya. (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak yang akan kaya raya. (Magnific)

JawaPos.com - Siklus astrologi sepanjang pekan ini, tepatnya tanggal 14 hingga 19 Juli 2026, membawa momentum besar bagi perbaikan kondisi finansial global. Fenomena alam Super New Moon yang terbit di rasi Cancer pada Selasa, 14 Juli, menjadi pemicu utama terbukanya peluang emas untuk merombak total struktur keuangan Anda.

Energi kosmis ini memaksa kita berfokus pada stabilitas hidup sekaligus membawa frekuensi kelimpahan baru yang sangat masif.

Pergerakan ini diperkuat oleh penyelarasan langka antara Jupiter di Leo dan Uranus di Gemini pada 17 Juli, disusul konjungsi Mars di Gemini dengan Saturnus di Aries pada 19 Juli. Rangkaian transit tersebut mengirimkan pesan tegas dari alam semesta: kekayaan sejati tidak akan pernah tercipta tanpa keberanian mengambil risiko yang terukur.

Bagi Anda yang sedang mencari cara meningkatkan penghasilan, inilah waktu terbaik untuk meletakkan fondasi finansial baru. Dikutip dari Your Tango, ada 3 zodiak yang diprediksi paling siap menerima banjir rezeki dan meraih kesuksesan finansial:

1. Gemini: Membuka Keran Rezeki Lewat Frekuensi Syukur

Kehadiran Super New Moon di Cancer pada tanggal 14 Juli mengarahkan Gemini untuk menyadari bahwa keamanan finansial tidak hanya bersumber dari angka di rekening tabungan.

Koneksi sosial, relasi kerja, dan orang-orang suportif di sekitar Anda merupakan aset tak terlihat yang memicu datangnya kemakmuran. Ketika Anda memancarkan rasa kepuasan batin, mata Anda akan otomatis terbuka melihat peluang bisnis baru yang mendatangkan keuntungan.

Meskipun planet Merkurius terpantau masih mengalami fase retrograde di Cancer, Anda tidak perlu cemas. Kondisi ini justru menjadi navigasi kosmis yang membimbing Anda untuk melirik kembali proyek, ide lama, atau peluang profesional dari masa lalu yang sempat tertunda. Langkah mundur sesaat ini justru akan membawa karier dan pendapatan Anda ke posisi yang seharusnya.

2. Cancer: Saatnya Keluar dari Zona Nyaman dan Ikuti Intuisi

Sebagai pribadi yang secara alami senang bermain aman, Cancer selalu menuntut kepastian finansial yang kaku dan jarang berani berspekulasi dengan uang.

Namun, penyelarasan Jupiter di Leo dan Uranus di Gemini pada 17 Juli akan memaksa Anda mendobrak batasan tersebut. Anda didorong untuk mulai memercayai ide-ide kreatif dan intuisi bisnis yang selama ini Anda pendam karena takut gagal.

Editor: Sabik Aji Taufan
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