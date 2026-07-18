3 Zodiak Paling Berpotensi Raih Kesempatan Emas pada 18 Juli 2026, Rezeki dan Karier Melesat Cepat

Ilustrasi Raih Kesempatan Emas (magnific)
JawaPos.com - Tidak setiap hari menghadirkan peluang yang mampu mengubah arah kehidupan.
Namun, pada Sabtu, 18 Juli 2026, pergerakan astrologi disebut membawa energi yang mendukung lahirnya kesempatan baru bagi beberapa zodiak.
Momen ini dinilai tepat untuk mengambil langkah yang selama ini hanya menjadi rencana.
Salah satu fenomena astrologi yang menjadi sorotan adalah Node Retrograde, yang sering dikaitkan dengan perjalanan hidup, tujuan, serta kesempatan yang datang pada waktu yang tepat.
Dalam fase ini, sebagian orang dipercaya lebih mudah bertemu dengan peluang yang sejalan dengan potensi dan usaha yang telah dibangun sebelumnya.
Di antara seluruh zodiak, terdapat 3 tanda yang diperkirakan menjadi magnet keberuntungan dikutip dari Yourtango.com.
Kesempatan tersebut tidak hanya berkaitan dengan finansial, tetapi juga relasi, karier, hingga proyek yang mampu membuka jalan menuju pencapaian yang lebih besar.
1. Taurus
Bagi Taurus, Sabtu ini menjadi momentum yang menjanjikan peningkatan kondisi finansial.
Energi Node Retrograde dipercaya membantu membuka jalan menuju peluang yang mampu menambah sumber penghasilan.
Kesempatan tersebut bisa datang melalui pekerjaan baru, proyek tambahan, maupun tawaran kerja sama yang menguntungkan.
Yang membuat Taurus semakin diunggulkan adalah perubahan pola pikir yang semakin matang.
Jika sebelumnya masih dipenuhi keraguan, kini Taurus mulai percaya pada kemampuan yang dimiliki.
Rasa percaya diri tersebut menjadi modal penting untuk mengambil keputusan yang sebelumnya dianggap terlalu berisiko.
Tidak hanya itu, Taurus juga dikenal memiliki konsistensi yang kuat ketika telah menentukan tujuan.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara