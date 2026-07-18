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Aulia Rahmi
Sabtu, 18 Juli 2026 | 23.51 WIB

3 Zodiak Ini Akhirnya Berdamai dengan Masa Lalu dan Hidup Jauh Lebih Bahagia Mulai 18 Juli 2026

Ilustrasi Zodiak (magnific) - Image

Ilustrasi Zodiak (magnific)

JawaPos.com - Kesedihan merupakan bagian dari perjalanan hidup yang tidak dapat dihindari.

Dalam astrologi, setiap fase emosional dipercaya membawa pelajaran yang membentuk karakter seseorang sebelum akhirnya memasuki babak kehidupan yang lebih baik.

Memasuki 18 Juli 2026, energi astrologi dipengaruhi oleh fase Pluto retrograde, yang kerap dikaitkan dengan proses transformasi batin, penyembuhan emosional, dan keberanian melepaskan hal-hal yang selama ini membebani pikiran.

Momen ini dinilai menjadi titik balik bagi beberapa zodiak untuk menutup lembaran lama dan memulai perjalanan yang lebih optimistis.

Di antara dua belas zodiak, terdapat 3 tanda yang diprediksi mulai merasakan perubahan paling nyata dikutip dari Yourtango.com.

Setelah sekian lama berkutat dengan rasa kecewa, penyesalan, atau luka emosional, mereka akhirnya siap berdamai dengan masa lalu dan menjalani hidup dengan hati yang jauh lebih ringan.

1. Cancer

Cancer diperkirakan menjadi zodiak pertama yang mulai merasakan kelegaan emosional pada 18 Juli 2026.

Selama beberapa waktu terakhir, mereka mungkin menghadapi berbagai situasi yang menguras perasaan, mulai dari hubungan yang berakhir, harapan yang tidak sesuai kenyataan, hingga tekanan dalam kehidupan pribadi.

Pengaruh Pluto retrograde membantu Cancer melihat pengalaman tersebut dari sudut pandang yang berbeda.

Mereka mulai memahami bahwa setiap luka bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan bagian dari proses pendewasaan.

Kesadaran inilah yang membuat mereka perlahan berhenti menyalahkan diri sendiri maupun keadaan.

Memasuki fase baru ini, Cancer memiliki peluang untuk membangun kembali kepercayaan diri dan membuka hati terhadap kesempatan yang lebih baik.

Kebahagiaan yang hadir bukan berasal dari perubahan besar secara tiba-tiba, melainkan dari kemampuan mereka menerima masa lalu tanpa terus dibayangi rasa penyesalan.

2. Scorpio

Editor: Novia Tri Astuti
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