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Aulia Rahmi
Sabtu, 18 Juli 2026 | 23.49 WIB

4 Zodiak Bertulang Wangi yang Diselimuti Aura Keberuntungan Mulai 18 Juli 2026, Peluang Emas Datang Bertubi-tubi

Ilustrasi Peluang Emas Datang Bertubi-tubi (cookie_studio /magnific) - Image

Ilustrasi Peluang Emas Datang Bertubi-tubi (cookie_studio /magnific)

JawaPos.com - Mulai Sabtu, 18 Juli 2026, sebagian zodiak diperkirakan memasuki fase yang lebih menguntungkan berkat terbentuknya aspek harmonis antara Uranus dan Pluto.

Dalam astrologi, Uranus melambangkan perubahan yang datang secara tiba-tiba, sedangkan Pluto identik dengan transformasi, pembaruan, dan kekuatan untuk bangkit dari berbagai tantangan.

Perpaduan kedua planet tersebut dipercaya mampu menghadirkan momen penting yang membuka jalan menuju keberuntungan.

Peluang yang sebelumnya tidak terlihat dapat muncul dalam waktu singkat, bahkan berasal dari situasi yang semula dianggap sebagai hambatan.

Karena itu, hari ini menjadi momentum untuk lebih peka terhadap berbagai kesempatan yang datang.

Dalam kepercayaan masyarakat, istilah bertulang wangi sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang seolah memiliki daya tarik alami terhadap rezeki, keberuntungan, dan kemudahan dalam berbagai urusan.

Meski demikian, istilah tersebut merupakan bagian dari kepercayaan tradisional dan bukan fakta ilmiah yang dilansir dari Yourtango.com.

Berdasarkan interpretasi astrologi, berikut 4 zodiak yang diprediksi paling kuat diselimuti aura keberuntungan mulai 18 Juli 2026.

1. Aquarius

Aquarius menjadi salah satu zodiak yang diprediksi merasakan perubahan besar dalam kehidupan pribadi.

Selama ini Anda mungkin berusaha mencari keseimbangan antara hubungan yang stabil dan kehidupan yang tetap penuh semangat.

Keinginan tersebut akhirnya menemukan jalannya berkat energi positif dari Uranus dan Pluto.

Transit astrologi ini mendorong Aquarius untuk lebih mengenali diri sendiri.

Kesadaran bahwa perubahan harus dimulai dari dalam menjadi kunci utama yang membuka berbagai peluang.

Saat cara berpikir berubah menjadi lebih dewasa dan terbuka, hubungan dengan pasangan, keluarga, maupun rekan kerja ikut berkembang ke arah yang lebih harmonis.

Editor: Novia Tri Astuti
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