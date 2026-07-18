Siap-siap Dompet Auto Tebal! 6 Shio Diprediksi Akan Bersinar Mulai 18 Juli 2026, Peluang Datang Tanpa Perlu Dikejar

JawaPos.com - Keberuntungan sering kali hadir pada saat seseorang berhenti memaksakan keadaan.

Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, ada waktu-waktu tertentu yang diyakini membawa energi positif sehingga peluang baik lebih mudah menghampiri mereka yang siap menerimanya.

Pada Sabtu, 18 Juli 2026, kalender astrologi Tiongkok memasuki Hari Ular Air (Water Snake Open Day) yang berlangsung di bawah pengaruh Tahun Kuda Api dan Bulan Kambing Kayu.

Kombinasi energi tersebut dipercaya membuka jalan bagi komunikasi, peluang baru, serta berbagai kesempatan yang sebelumnya terasa sulit dijangkau.

Bagi 6 shio berikut, hari ini diperkirakan menjadi awal dari fase yang lebih cerah diulas dari Yourtango.com.

Mulai dari rezeki, karier, relasi, hingga keputusan penting, semuanya berpotensi bergerak ke arah yang lebih positif.

Meski demikian, ramalan ini sebaiknya dijadikan sebagai hiburan sekaligus motivasi untuk terus berusaha dan mengambil keputusan dengan bijaksana.

1. Shio Ular

Shio Ular menjadi salah satu yang paling diuntungkan pada 18 Juli 2026.

Jika selama ini Anda merasa terus mengejar peluang yang tidak kunjung memberikan kepastian, hari ini situasinya diperkirakan berubah.

Kesempatan yang lebih baik justru datang ketika Anda tidak lagi memaksakan keadaan.

Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, seseorang dapat menunjukkan ketertarikan terhadap kemampuan yang Anda miliki.

Tawaran kerja sama, proyek baru, atau peluang meningkatkan penghasilan bisa muncul dari arah yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan.

Di sisi hubungan pribadi, energi hari ini juga membawa sinyal yang lebih positif.