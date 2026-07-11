8 Weton Balungan Sugih: Hari Kelahiran Orang-orang Paling Beruntung dan Kaya Raya, Kata Primbon Jawa

JawaPos.com - Dalam khazanah budaya Jawa, istilah balungan sugih kerap digunakan untuk menggambarkan seseorang yang dipercaya memiliki bakat alami dalam meraih kemakmuran.

Menurut Primbon Jawa, sebutan ini tidak hanya merujuk pada orang yang memiliki banyak harta, tetapi juga mereka yang dianugerahi kemudahan dalam mencari rezeki, membuka peluang, dan mempertahankan kesejahteraan sepanjang hidup.

Salah satu faktor yang diyakini berkaitan dengan potensi tersebut adalah weton atau hari kelahiran menurut penanggalan Jawa.

Primbon Jawa menyebut bahwa kombinasi hari dan pasaran tertentu menghasilkan nilai neptu yang dianggap membawa energi keberuntungan lebih kuat dibandingkan weton lainnya.

Pemilik weton balungan sugih dipercaya memiliki kemampuan alami dalam mengelola keuangan, membaca peluang usaha, membangun relasi yang menguntungkan, hingga menarik rezeki dari berbagai arah.

Tak heran jika mereka sering dikaitkan dengan kehidupan yang mapan, karier yang terus berkembang, atau bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

Keberuntungan yang dikaitkan dengan weton balungan sugih tidak hanya dipandang sebagai faktor nasib semata.