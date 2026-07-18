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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 18 Juli 2026 | 16.49 WIB

7 Kebiasaan yang Membuat Hidup Makin Bahagia Seiring Bertambahnya Usia, Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang jauh lebih bahagia (Magnific/Benzoix) - Image

Ilustrasi seseorang yang jauh lebih bahagia (Magnific/Benzoix)

JawaPos.com - Banyak orang menganggap kebahagiaan bergantung pada usia muda, pencapaian karier, atau kondisi finansial.

Namun, berbagai kajian psikologi menunjukkan bahwa kebahagiaan justru dapat meningkat seiring bertambahnya usia ketika seseorang mampu membangun kebiasaan yang sehat, menjaga hubungan yang bermakna, dan menerima kehidupan dengan lebih bijaksana.

Bukan tanpa alasan, pengalaman hidup yang terus bertambah sering kali membantu seseorang memahami apa yang benar-benar penting dan melepaskan hal-hal yang hanya menguras energi.

Memasuki usia dewasa hingga lanjut, fokus hidup biasanya mulai bergeser. Jika sebelumnya seseorang lebih banyak mengejar pengakuan atau kesuksesan materi, seiring waktu banyak orang mulai memprioritaskan kesehatan, ketenangan batin, kualitas hubungan, dan keseimbangan hidup.

Perubahan cara pandang inilah yang sering menjadi salah satu sumber kebahagiaan jangka panjang.

Meski demikian, kebahagiaan bukanlah sesuatu yang datang begitu saja. Psikologi menjelaskan bahwa kebiasaan sehari-hari memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan emosional.

Langkah-langkah sederhana yang dilakukan secara konsisten dapat membantu seseorang menjalani hidup dengan lebih tenang, optimistis, dan penuh rasa syukur.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut tujuh kebiasaan yang menurut psikologi dapat membuat hidup semakin bahagia seiring bertambahnya usia.

1. Menerima Diri Apa Adanya

Salah satu perubahan positif yang sering terjadi seiring bertambahnya usia adalah meningkatnya kemampuan menerima diri sendiri.

Editor: Novia Tri Astuti
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