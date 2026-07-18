5 Kebiasaan yang Dianggap Remeh, Padahal Membuat Hidup Lebih Damai dan Bahagia

JawaPos.com - Banyak orang berpikir bahwa kebahagiaan hanya datang dari pencapaian besar, seperti memiliki karier yang sukses, penghasilan tinggi, atau kehidupan yang serba berkecukupan.

Padahal, psikologi menunjukkan bahwa rasa damai dan bahagia justru lebih sering tumbuh dari kebiasaan-kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten setiap hari.

Meski terlihat sepele, rutinitas kecil tersebut mampu membantu seseorang mengelola stres, menjaga kesehatan mental, dan membangun kehidupan yang lebih seimbang dalam jangka panjang.

Di tengah kesibukan dan tuntutan hidup yang semakin tinggi, tidak sedikit orang mengabaikan hal-hal sederhana yang sebenarnya memiliki dampak besar terhadap kesejahteraan emosional.

Kebiasaan seperti meluangkan waktu untuk beristirahat, bersyukur, atau menjaga hubungan baik dengan orang terdekat sering dianggap tidak terlalu penting.

Padahal, berbagai penelitian psikologi menemukan bahwa kebiasaan-kebiasaan tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya kepuasan hidup.

Perlu dipahami bahwa kebahagiaan bukan berarti hidup tanpa masalah. Sebaliknya, kebahagiaan lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang menghadapi tantangan dengan cara yang sehat serta tetap menemukan makna di balik pengalaman sehari-hari.

Dirangkum dari laman Your Tango, berikut lima kebiasaan sederhana yang sering diremehkan, tetapi mampu membuat hidup terasa lebih damai dan bahagia menurut sudut pandang psikologi.