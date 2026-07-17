5 Kesalahan Kebiasaan Kecil Penyebab Orang Sulit Bahagia Menurut Psikologi

Kesalahan kebiasaan kecil penyebab orang sulit bahagia menurut psikologi./Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi modern meyakini bahwa kebahagiaan jangka panjang lebih ditentukan oleh rutinitas harian dibanding momen besar.
Pola pikir dan cara seseorang memusatkan perhatian secara perlahan membentuk pengalaman hidup tanpa disadari.
Sayangnya, sejumlah kesalahan kecil kerap diulang terus-menerus sehingga menghambat rasa bahagia yang sesungguhnya.
Kabar baiknya, kebiasaan tersebut bisa diubah secara bertahap agar cara pandang seseorang ikut berubah menjadi lebih positif.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (17/7), berikut lima kesalahan kebiasaan kecil penyebab orang sulit bahagia menurut psikologi.
1. Terus-menerus menanti kesempurnaan sebelum bahagia
Banyak orang tanpa sadar menunda rasa bahagia hingga mencapai kondisi tertentu dalam hidupnya.
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Mereka berpikir baru bisa tenang setelah naik jabatan, memiliki tabungan lebih, atau anak-anak beranjak dewasa.
Padahal kehidupan jarang benar-benar bebas masalah dalam waktu lama sekalipun target sudah tercapai.
Setiap tujuan yang berhasil diraih biasanya langsung digantikan oleh tanggung jawab atau tantangan baru.
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