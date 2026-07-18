Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Sabtu, 18 Juli 2026 | 16.48 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Sifat romantis dan sensitif zodiak cancer akan muncul hari ini. Cancer mungkin sedang mencari keamanan dari seorang pasangan, sehingga cenderung lebih selektif dari biasanya. 

Ada kerinduan dalam diri cancer akan kehadiran seseorang yang memiliki pemahaman intuitif mendalam tentang emosi dan kehidupan secara umum. Jangan puas dengan yang kurang dari kriteriamu.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Sabtu, 18 Juli 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Hubungan zodiak cancer dan pasangan akan membaik setelah mengalami kendala dalam hubungan akhir-akhir ini. Terkait karir, manfaatkan ini sebagai kesempatan untuk memperluas pengetahuan serta meningkatkan prospek karir.

Sementara itu, kenakan pakaian hangat dan hindari minuman yang terlalu dingin untuk menghindari batuk dan pilek hari ini. Terkait keuangan, lakukan pengaturan yang bijak agar penghasilan cancer tidak habis hanya untuk pengeluaran yang berhubungan dengan perjalanan.

Cinta Cancer

Setelah mengalami beberapa kendala dalam hubungan akhir-akhir ini, hubungan cancer dan pasangan akan membaik. Cobalah saling memahami dengan lebih baik dan saling mengomunikasikan perasaan. 

Berikan dukungan kepada pasangan jika dia ingin memulai usaha baru saat ini. Dukungan cancer akan membuat pasangan sangat bahagia.

Karir Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Taurus 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16.42 WIB

Ramalan Zodiak Libra 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Libra 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 08.25 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Scorpio 18 Juli 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 08.00 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore