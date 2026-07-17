4 Zodiak yang Tidak Bisa Memaafkan Perselingkuhan, Lebih Baik Single Daripada Bersama Orang yang Tidak Setia

JawaPos.com - Sebagian besar zodiak tentu tidak menjalin hubungan dengan seseorang yang pernah berselingkuh. Namun, ada beberapa zodiak yang lebih mudah memaafkan.

Mereka masih memberi kesempatan kedua dan percaya bahwa seseorang bisa berubah. Di sisi lain, ada juga zodiak yang tidak seoptimis itu.

Mereka memilih untuk tidak menjalin hubungan dengan orang yang memiliki riwayat perselingkuhan.

Mengutip informasi dari laman collective.world pada (17/07) berikut zodiak yang tidak pernah mau berpacaran dengan orang yang hobi selingkuh.

Virgo

Virgo lebih sering menggunakan logika daripada perasaan. Mereka akan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan anda sebelum mengambil keputusan.

Mereka lebih tetap single dan fokus pada aspek lain daripada terlibat dengan seseorang yang berselingkuh.

Cancer

Cancer tidak akan pernah benar-benar bisa merasa nyaman jika terus dihantui pikiran bahwa pasangannya sedang bersama orang lain. Saat mereka memutuskan untuk menjalin hubungan, mereka akan setia sepenuhnya.

Sebagai gantinya, mereka juga mengharapkan kesetiaan dan rasa hormat yang sama dari pasangan.

Scorpio

Scorpio akan sulit melupakan rasa sakit dan cenderung ingin membalasnya. Itulah sebabnya, mereka tidak akan mengambil risiko bertahan dengan pasangan yang berselingkuh. Scorpio membutuhkan rasa hormat dan kesetiaan.