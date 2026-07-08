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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 8 Juli 2026 | 15.51 WIB

11 Tugas Tahunan Sederhana yang Bikin Lebih Produktif dan Hidup Lebih Teratur

Tugas tahunan sederhana yang bikin lebih produktif dan hidup lebih teratur / foto : Magnific/ partystock - Image

Tugas tahunan sederhana yang bikin lebih produktif dan hidup lebih teratur / foto : Magnific/ partystock

JawaPos.com – Kehidupan dewasa yang terasa berat bisa menjadi jauh lebih ringan ketika beberapa tugas tahunan dilakukan secara terencana.

Tidak semua hal perlu dilakukan setiap hari karena beberapa tugas cukup diselesaikan sekali setahun untuk menjaga produktivitas.

Membangun rutinitas tahunan yang konsisten membantu menciptakan gaya hidup yang lebih teratur dan jauh lebih berkelanjutan.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (8/7), berikut sebelas hal yang hanya perlu dilakukan setahun sekali namun terbukti membuat kehidupan sehari-hari terasa jauh lebih baik.

1. Membersihkan rumah secara mendalam

Pembersihan menyeluruh seperti mencuci dinding, membersihkan sudut lemari, dan memoles peralatan cukup dilakukan sekali setahun.

Lingkungan yang berantakan terbukti membebani otak dan mengurangi kemampuan fokus secara signifikan dalam jangka panjang.

Rutinitas harian seperti mencuci piring dan menyapu tetap perlu, namun pembersihan besar cukup direncanakan secara tahunan.

2. Menyortir dan mereset lemari pakaian

Mengeluarkan pakaian yang tidak lagi dipakai dalam setahun terakhir adalah langkah paling jujur dalam mengelola lemari.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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