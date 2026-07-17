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Shania Vivi Armylia Putri
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.41 WIB

4 Zodiak yang Tidak Pernah Mengizinkan Persahabatan Hancur karena Urusan Percintaan

Ilustrasi persahabatan/Magnific - Image

Ilustrasi persahabatan/Magnific

JawaPos.com - Beberapa zodiak cenderung menjauh dari teman-temannya saat mulai menjalin hubungan asmara. 

Namun, ada juga zodiak yang selalu berusaha menjaga persahabatan agar tetap dekat. Bagi mereka, hubungan asmara tidak akan pernah menjadi alasan untuk meninggalkan sahabat.

Mengutip informasi dari laman /collective.world pada (17/7) berikut zodiak yang tidak pernah membiarkan hubungan pertemanan hancur, hanya karena urusan percintaan.  

Taurus mudah membangun ikatan emosional, sehingga sulit bagi mereka untuk membayangkan hidup tanpa sahabat-sahabatnya. Taurus juga sangat tidak menyukai perubahan dan sebisa mungkin untuk menghindarinya.

Meski harus meluangkan waktu untuk pasangan, taurus akan tetap menyediakan banyak waktu untuk teman-temannya.

Capricorn memang sangat pandai menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek di dalam kehidupannya. Mereka mampu membagi waktu antara pekerjaan, kehidupan pribadi, hubungan asmara, dan persahabatan dengan baik.

Selama mampu mengatur waktu dengan bijak dan tidak mengabaikan orang-orang yang penting dalam hidupnya, mereka bisa mempertahankan semuanya.

Libra biasanya hanya akan menjalin hubungan dengan seseorang yang bisa akrab dengan teman-temannya. Mulai dari double date, liburan bersama, sampai  berbagai acara.

Bagi libra, pasangan dan sahabat adalah satu paket yang tidak terpisahkan.

Leo memiliki kehidupan di luar hubungan asmara. Leo lebih memilih seseorang yang mendukung mereka untuk tetap berkumpul dan bersenang-senang bersama teman-teman.

Editor: Hanny Suwindari
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