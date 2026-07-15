5 Tanda Persahabatanmu Timbul Satu Sisi dan Cara Memperbaikinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Persahabatan adalah salah satu hubungan yang paling berharga dalam kehidupan. Teman dapat menjadi tempat berbagi cerita, memberikan dukungan emosional, hingga membantu kita melewati masa-masa sulit. Namun, tidak semua hubungan pertemanan berjalan secara seimbang.

Ada kalanya seseorang merasa menjadi satu-satunya pihak yang berusaha mempertahankan hubungan, sementara teman yang lain tampak tidak peduli. Kondisi ini dikenal sebagai persahabatan satu sisi (one-sided friendship).

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), menurut psikologi, hubungan yang sehat dibangun atas dasar timbal balik atau reciprocity.

Artinya, kedua belah pihak sama-sama memberikan perhatian, waktu, dukungan, dan rasa peduli. Jika hanya satu orang yang terus berkorban, hubungan tersebut berpotensi menimbulkan kelelahan emosional, rasa kecewa, hingga menurunkan harga diri.

Lalu, bagaimana mengetahui apakah persahabatanmu sudah menjadi hubungan satu sisi? Berikut lima tandanya beserta cara memperbaikinya menurut psikologi.

Baca Juga:8 Kebiasaan Produktif Kerja Jarak Jauh yang Tidak Akan Berhasil Jika Dilakukan Secara Langsung di Kantor Menurut Psikologi

1. Kamu Selalu Menjadi Orang yang Menghubungi Terlebih Dahulu

Pernahkah kamu menyadari bahwa hampir setiap percakapan selalu dimulai olehmu? Mulai dari mengirim pesan, mengajak bertemu, hingga sekadar menanyakan kabar, semuanya berasal darimu. Sementara temanmu hampir tidak pernah mengambil inisiatif.

Dalam psikologi hubungan interpersonal, komunikasi yang sehat membutuhkan usaha dari kedua belah pihak. Ketika hanya satu orang yang terus memulai interaksi, hubungan menjadi tidak seimbang. Lama-kelamaan, kamu bisa merasa tidak dihargai karena seolah keberadaanmu hanya penting ketika kamu yang mencari mereka.

Namun, penting juga untuk memahami bahwa setiap orang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Ada orang yang memang kurang aktif menghubungi orang lain, tetapi tetap peduli ketika diajak berbicara.